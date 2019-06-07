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Павел Усов: России выгодно, чтобы Запад признал Лукашенко

Существует очевидная политическая и геополитическая угроза для Беларуси в процессе “продавливания” Лукашенко на Запад и его “легитимация”, как и легитимация других политических институтов в Беларуси в глазах международного политического сообщества. На этом поприще работает много бывших “независимых” беларуских и зарубежных аналитиков.

Угроза скрывается как раз в углублении интеграции с Россией! На мой взгляд, России выгодно, чтобы Лукашенко был признан Западом.

До тех пор, пока Лукашенко оставался изгоем, нелегитимным президентом, а в Беларуси функционировала нелегитимная власть, с точки зрения права была вероятность, возможность не признавать любые “союзные договора”, как и окончательное создание “Союзного государства”, международным сообществом. Так как “Союз” был бы создан незаконной властью. На основе этого “Союз” можно было не признавать субъектом международных отношений, а саму интеграцию – рассматривать как “захват Беларуси” вопреки воле и ожиданиям беларуского народа, вопреки закону.

В случае, если Запад, международное сообщество, смирится с фактом того, что Лукашенко “легитимный диктатор” – это означает, что процесс создания “Союза” соответствует правовым нормам. Что Лукашенко, как законный и легитимный президент действовал от имени народа(!) и народ эти действия поддерживал.

Павел Усов, Фейсбук
18:34 07/06/2019
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