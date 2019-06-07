



Напомним, что во время президенской избирательной кампании 2015 года экономист Виктор Терещенко намеревался участвовать в президентских выборах, но не был зарегистрирован в качестве кандидата.





Во время проведения кампании Терещенко был доставлен в больницу прямо с деловой встречи. Он утверждал, что получил отравление, выпив в кафе морковный сок, и что это стало результатом чьего-то умысла. Экономисту пришлось пройти длительный курс лечения…





«Лечение было очень серьезное, – говорит Виктор Терещенко. – Это был тяжелый эпизод в жизни и для меня, и для моей семьи».





По словам экономиста, было проведено расследование, которое практически ничем не закончилось.





«Знаю, что следователь, который занимался моим делом, очень быстро был повышен в звании, – продолжает Виктор Терещенко. – А само дело очень темное. Я отравился в столичном кафе на улице Карла Маркса, это самый центр города. И якобы в тот день камеры видеонаблюдения возле кафе не работали, а значит, никаких доказательств того, что меня умышленно отравили, нет. Одним словом, следствие провели формально.





Вы элементарно возьмите на экспертизу стакан, из которого я пил сок, – так стакан, как оказалось, потеряли. И даже не в мойке. И куда он исчез? Трудно было установить?”









Виктор Терещенко говорит, что это дело давно закрыто и возвращаться к нему уже не будут:





“Меня лечили якобы от аллергии, и я потребовал через прокуратуру, чтобы мне показали результаты анализов и сказали, на какое вещество у меня эта аллергия. Думаете, они мне сказали? Как бы не так! Но у меня не было и нет никакой аллергии на морковный сок, я еще раз повторяю, что это было умышленное отравление!





Кому это надо было? Думаю, не властям, потому что международный скандал им был не нужен. Но, видимо, есть не очень умные люди, которые решили “проявить инициативу”. В результате профессор экономики чуть не отдал концы…”



