Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

"Карту поляка" теперь может получить каждый землянин

Новые правила получения "Карты поляка" предусматривают возможность ее получения лицом польского происхождения со всего мира.

Об этом сообщило Польское радио.

По старым правилам, ее могли получить только те, кто проживают в 15 странах за восточной границей Польши, возникшие или восстановились после распада СССР, и которые не признают двойного гражданства, в частности в Украине.

Карта поляка подтверждает принадлежность к польскому народу за пределами исторической родины. Чтобы ее получить, претендент должен продемонстрировать свою связь с Польшей, в частности человек должен иметь не менее чем пассивное знание польского языка, доказать, что минимум один из его родителей или бабушек/дедушек или двух прабабушек /прадедушек были поляками по национальности или имели польское гражданство.


Также лицо может предоставить справку от полномочной польской организации в стране проживания, подтверждающий активное участие в деятельности, направленной на поддержку польского языка и культуры или польского национального меньшинства в течение по меньшей мере последних 3 лет.

Владельцы Карты поляка, приезжающие в Польшу, чтобы поселиться в стране, получают бесплатно разрешение на постоянное проживание, еще через год они могут получить польское гражданство, а также могут рассчитывать на помощь в период адаптации - говорится о финансовой поддержке, помощь в аренде жилья, активном изучении польского языка и посещении профессиональных курсов.

18:11 07/06/2019
Поделиться



Блоги
Игорь Драко
О том, как русский бюрократ беларуского отчитывал
Валерий Щукин
Ведомство Шуневича "белое и пушистое"
Юрий Губаревич
Што такое ўшчыльненне і як з ім змагацца?
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё