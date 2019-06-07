"Карту поляка" теперь может получить каждый землянин





По старым правилам, ее могли получить только те, кто проживают в 15 странах за восточной границей Польши, возникшие или восстановились после распада СССР, и которые не признают двойного гражданства, в частности в Украине.





Карта поляка подтверждает принадлежность к польскому народу за пределами исторической родины. Чтобы ее получить, претендент должен продемонстрировать свою связь с Польшей, в частности человек должен иметь не менее чем пассивное знание польского языка, доказать, что минимум один из его родителей или бабушек/дедушек или двух прабабушек /прадедушек были поляками по национальности или имели польское гражданство.









Также лицо может предоставить справку от полномочной польской организации в стране проживания, подтверждающий активное участие в деятельности, направленной на поддержку польского языка и культуры или польского национального меньшинства в течение по меньшей мере последних 3 лет.





Владельцы Карты поляка, приезжающие в Польшу, чтобы поселиться в стране, получают бесплатно разрешение на постоянное проживание, еще через год они могут получить польское гражданство, а также могут рассчитывать на помощь в период адаптации - говорится о финансовой поддержке, помощь в аренде жилья, активном изучении польского языка и посещении профессиональных курсов.