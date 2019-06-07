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Путин: Об объединении России и Беларуси не может быть и речи. Вы верите чекисту?

Речи об объединении России и Беларуси нет и быть не может, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин.


"Нет и быть не может. Скажу почему - потому что история сложилась таким образом, что наш единый народ, - а я считаю, что белорусы, русские и украинцы - это единый народ, - много раз об этом говорил", - сказал Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, комментируя слухи об объединении России и Беларуси.

"Мы, повторяю, один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались. Я уже много раз на этот счет высказывался, но сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет", - цитирует Путина ria.ru


А вот о планах вхождения нашей страны в состав России шестью губерниями или "республикой" Путин ничего не сказал. Как и не объяснил, что значат в таком случае настоятельные требование российской стороны бОльшей интеграции и участившиеся в последнее время разговоры о "союзном государстве".

"Белорусский партизан"
17:37 07/06/2019
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