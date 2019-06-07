Обиделся на "агрессора": Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, почему не поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
«Он до сих пор продолжает определённую риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он как-то должен определиться, чего он хочет добиться, что он хочет сделать», — сказал Путин в ответ на соответствующий вопрос.
При этом он добавил, что Россия не отказывается от контактов.
Источник: rt.com
17:20 07/06/2019