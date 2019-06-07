В Москве задержан Виктор Шендерович

Трансляцию задержаний ведет ютьюб-канал «Рупор Москвы».









Полицейские заводят участников пикетов в автозак «для проверки документов». Сотрудники МВД отказываются называть происходящее задержанием, при этом некоторых пикетчиков уводят по трое-четверо полицейских.





Всего у здания ГУ МВД стояли три полицейских автобуса. Один из автобусов с задержанными уехал.





Среди задержанных оказались журналисты Павел Каныгин, Илья Азар, Андрей Борзенко, Александр Поливанов, Виктория Ивлева, Ильдар Садреев, Александр Уржанов, Григорий Туманов, писатель Виктор Шендерович.









Ивана Голунова задержали 6 июня. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист обвинения отрицает, он утверждает, что ему подбросили наркотики.





После задержания Голунову не разрешали вызвать адвоката. В полиции журналиста избили, после чего не позволили вызвать скорую помощь. Также полицейские отказались взять у Голунова смывы рук и срезы ногтей — эта экспертиза могла бы подтвердить, что он не прикасался к наркотикам.