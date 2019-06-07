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В Москве задержан Виктор Шендерович

Полиция Москвы начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которые проходят у здания городского управления МВД.

Трансляцию задержаний ведет ютьюб-канал «Рупор Москвы».


Полицейские заводят участников пикетов в автозак «для проверки документов». Сотрудники МВД отказываются называть происходящее задержанием, при этом некоторых пикетчиков уводят по трое-четверо полицейских.

Всего у здания ГУ МВД стояли три полицейских автобуса. Один из автобусов с задержанными уехал.

Среди задержанных оказались журналисты Павел Каныгин, Илья Азар, Андрей Борзенко, Александр Поливанов, Виктория Ивлева, Ильдар Садреев, Александр Уржанов, Григорий Туманов, писатель Виктор Шендерович.


Ивана Голунова задержали 6 июня. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист обвинения отрицает, он утверждает, что ему подбросили наркотики.

После задержания Голунову не разрешали вызвать адвоката. В полиции журналиста избили, после чего не позволили вызвать скорую помощь. Также полицейские отказались взять у Голунова смывы рук и срезы ногтей — эта экспертиза могла бы подтвердить, что он не прикасался к наркотикам.

Источник: meduza.io
16:43 07/06/2019
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