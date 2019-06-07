Когда ждать конституционного акта об объединении Беларуси и России?

Со слов премьер-министра Беларуси известно только, что как минимум 30% российских предложений неприемлемы для белорусской стороны. Но что содержится в тех "неприемлемых" для нас предложениях, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей уточнять отказывается.









Арсений Сивицкий. На эти и другие вопросы в прямом эфире Еврорадио отвечает руководитель Центра стратегических и геополитических исследований



