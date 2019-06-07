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Когда ждать конституционного акта об объединении Беларуси и России?

Москва прислала Минску свои предложения по "углублению интеграции Беларуси и России в рамках Союзного государства". Что это за предложения — не сообщается.

Когда ждать конституционного акта об объединении Беларуси и России?
Со слов премьер-министра Беларуси известно только, что как минимум 30% российских предложений неприемлемы для белорусской стороны. Но что содержится в тех "неприемлемых" для нас предложениях, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей уточнять отказывается. 

Стоит ли доверять информации о подготовке конституционного акта, которым узаконят объединение Беларуси и России? Почему белорусские власти упрямо не хотят раскрывать подробности российских предложений по "углублению интеграции"? Что может быть в тех 30% предложений, которые "неприемлемы" для белорусской стороны?

На эти и другие вопросы в прямом эфире Еврорадио отвечает руководитель Центра стратегических и геополитических исследований Арсений Сивицкий.


16:24 07/06/2019
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