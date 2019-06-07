В Беларуси собирают подписи против таксы на протест
Оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия" в рамках кампании "За наше право на мирные собрания! Против оплаты услуг милиции!" запустил сбор подписей против скандального постановления Совмина №49 об оплате услуг органов внутренних дел по охране общественного порядка во время проведения массовых мероприятий.
"Теперь право на свободу собраний в Беларуси только для состоятельных. Даже за пикет на пять человек организатор должен заплатить Министерству внутренних дел 150 белорусских рублей, скорой и уборщикам. И сравните это с пенсией большинства белорусов в 300 рублей..." — говорит сопредседатель оргкомитета по созданию партии «БХД» Виталий Рымашевский.
Подписи под коллективным обращением планируется направить в Совет министров Республики Беларусь и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.
"Мы считаем, что Постановление №49 является дискриминационным и антиконституционным", — утверждается в обращении.
На самом деле, этот нормативный акт ограничивает право граждан Республики Беларусь на свободу мирных собраний, которое гарантируется статьей 35 Конституции и статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.
По мнению правозащитника «Весны» Валентина Стефановича, оплата услуг милиции являются реальной преградой для реализации гражданами своего права на мирные собрания. Правозащитники также осуждают такой подход и требуют от властей привести законодательство о массовых мероприятиях в соответствие с международными стандартами в этой области.
В своем обращении подписанты требуют:
- отменить постановление Совета Министров № 49 и решать вопрос оказания услуг по охране общественного порядка с организаторами коммерческих массовых мероприятий на договорной основе в рамках действующего гражданского законодательства;
- внести изменения и дополнения в Закон «О массовых мероприятиях».
Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «БХД» Ольга Ковалькова отмечает:
"Сейчас очень важно не промолчать и массово выступить против оплаты милиции во время некоммерческих массовых мероприятий и защитить наше конституционное право на свободу мирных собраний. Постановление Совета министров №49 должно быть отменено!"
Напомним, организаторы митинга-концерта ко Дню воли-2019 в Киевском сквере Минска (Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Игорь Борисов и Николай Козлов) отказались оплачивать услуги милиции на сумму 6375 рублей, так как считали их некачественными (из-за задержаний участников мероприятия).
За это суд оштрафовал их по статье ч.2 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации массового мероприятия) на 30 базовых величин каждого.
Также из-за этого же постановления в Минске впервые за 30 лет(!) организаторы отказались от проведения Чернобыльского шляха.
Ранее с требованием отменить "прейскурант" на массовые мероприятия выступили белорусские правозищитники.
"Белорусский партизан"
12:49 07/06/2019