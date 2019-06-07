В Беларуси собирают подписи против таксы на протест

Виталий Рымашевский. "Теперь право на свободу собраний в Беларуси только для состоятельных. Даже за пикет на пять человек организатор должен заплатить Министерству внутренних дел 150 белорусских рублей, скорой и уборщикам. И сравните это с пенсией большинства белорусов в 300 рублей..." — говорит сопредседатель оргкомитета по созданию партии «БХД»





Подписи под коллективным обращением планируется направить в Совет министров Республики Беларусь и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.





"Мы считаем, что Постановление №49 является дискриминационным и антиконституционным", — утверждается в обращении.





На самом деле, этот нормативный акт ограничивает право граждан Республики Беларусь на свободу мирных собраний, которое гарантируется статьей 35 Конституции и статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.





Валентина Стефановича, оплата услуг милиции являются реальной преградой для реализации гражданами своего права на мирные собрания. Правозащитники также осуждают такой подход и требуют от властей привести законодательство о массовых мероприятиях в соответствие с международными стандартами в этой области. По мнению правозащитника « Весны , оплата услуг милиции являются реальной преградой для реализации гражданами своего права на мирные собрания. Правозащитники также осуждают такой подход и требуют от властей привести законодательство о массовых мероприятиях в соответствие с международными стандартами в этой области.





В своем обращении подписанты требуют:





- отменить постановление Совета Министров № 49 и решать вопрос оказания услуг по охране общественного порядка с организаторами коммерческих массовых мероприятий на договорной основе в рамках действующего гражданского законодательства;





- внести изменения и дополнения в Закон «О массовых мероприятиях».





Ольга Ковалькова отмечает: Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «БХД»





"Сейчас очень важно не промолчать и массово выступить против оплаты милиции во время некоммерческих массовых мероприятий и защитить наше конституционное право на свободу мирных собраний. Постановление Совета министров №49 должно быть отменено!"









Напомним, организаторы митинга-концерта ко Дню воли-2019 в Киевском сквере Минска (Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Игорь Борисов и Николай Козлов) отказались оплачивать услуги милиции на сумму 6375 рублей, так как считали их некачественными (из-за задержаний участников мероприятия).





За это суд оштрафовал их по статье ч.2 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации массового мероприятия) на 30 базовых величин каждого.







