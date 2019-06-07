Начальник Крупского РОВД Дмитрий Фицкевич отказался сообщить, когда будут судить Алеся Пушкина.





Вчера в день рождения поэта Александра Пушкина художник Алесь Пушкин провел перфоманс против русификации и дискриминации белорусского языка.



