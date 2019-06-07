Художник Алесь Пушкин остается в Крупках под стражей, его будут судить за перформанс против дискриминации белорусского языка
В Крупском райотделе милиции сообщили Радио «Свабода», что задержанный вчера за перформанс художник Алесь Пушкин остается под стражей.
Начальник Крупского РОВД Дмитрий Фицкевич отказался сообщить, когда будут судить Алеся Пушкина.
Вчера в день рождения поэта Александра Пушкина художник Алесь Пушкин провел перфоманс против русификации и дискриминации белорусского языка.
13:01 07/06/2019