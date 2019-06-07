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Художник Алесь Пушкин остается в Крупках под стражей, его будут судить за перформанс против дискриминации белорусского языка

В Крупском райотделе милиции сообщили Радио «Свабода», что задержанный вчера за перформанс художник Алесь Пушкин остается под стражей.

Начальник Крупского РОВД Дмитрий Фицкевич отказался сообщить, когда будут судить Алеся Пушкина.

Вчера в день рождения поэта Александра Пушкина художник Алесь Пушкин провел перфоманс против русификации и дискриминации белорусского языка.

13:01 07/06/2019
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