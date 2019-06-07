Тереза Мэй официально покидает пост лидера Консервативной партии





В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй уйдет с поста главы Консервативной партии. На данном решении настояли члены этой партии в связи со спорами о форме брексита.





Соглашение Терезы Мэй с Европейским союзом по брекситу было трижды отклонено парламентом Великобритании. Тереза Мэй выступала за проведение четвертого голосования, но ее партия отказалась от этой идеи.





Также Тереза Мэй уйдет в отставку с поста премьер-министра. Вероятно, это произойдет в июле. На данный момент продолжается борьба среди 11 претендентов на эту должность. Однако политики могут выдвигать свою кандидатуру до понедельника, 10 июня.