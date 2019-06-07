Стартовой и финальной точкой заезда была Александрия - малая родина Лукашенко, что в 14 км от Болбасово. Велопрогулка составила около 30 км.









- Стандартный велосипед идет с дисковыми тормозами, а этот - на ободных. К слову, ценник стартует от 3,2 тысячи евро, топовая модель стоит 7,5 тысячи, ну а «реплика» может стоить и 10 тысяч евро, - рассказал эксперт.





Комсомолка " уточнила у пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, что это за велосипеды.





- Давайте в вопросе о дорогих велосипедах сразу точки над «и» расставим... Для начала подчеркну особо: на велосипеды, стоимостью которых так заинтересовались некоторые СМИ, государство не потратило ни копейки, - объяснила Наталья Эйсмонт. - Это не секрет: велосипеды, о которых идет речь, Александру Григорьевичу подарил его друг, бизнесмен Игорь Макаров. Человек, всю жизнь посвятивший велоспорту, член Олимпийской сборной команды СССР, почетный президент Федерации велосипедного спорта России.





Делая такие подарки президенту и его сыну, он хотел таким образом приобщить их к этому виду спорта. Надо сказать, у него получилось! Александра Григорьевича можно увидеть и на минском велотреке. Да и в целом тренировки на велосипеде стали регулярными в спортивном графике президента. И еще я отмечу, что эти велосипеды не были единственными подаренными Игорем Сергеевичем, и большая их часть была передана нашим спортсменам - в национальную сборную.









Заметим, что согласно законодательству, любой подарок чиновнику дороже ксловной коробки конфет или недорогого коньяка считается взяткой, а вилосипед примерной стоимостью в районе 10 тысяч доллров квалифицируется согласно белорусскому уголовному кодексу как взятка в особо крупном размере - за это в Беларуси чиновников отправляют на нары лет на 5-10!





А вот Лукашенко несмотря на "майбахи" и прочие веловипеды почему-то до сих пор на свободе, а его пресс-секретарь считает нормальным принародно заявлять о взятках для Лукашенко от разных олигархов и "друзей".