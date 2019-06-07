Проект закона об амнистии еще проходит согласования

По словам Шуневича, работа над проектом закона завершена и он скоро будет согласован.





МВД не вносило изменений в проект закона. Если у заинтересованных органов после изучения документа не возникнут замечания, законопроект будет принят в его нынешнем виде.





Ожидается, что по амнистии на свободу выйдут около 2 тысяч человек, а всего она затронет 6,5 тысяч осужденных: родителей-одиночек, воспитывающих несовершеннолетних детей, инвалидов, ликвидаторов последствий чернобыльской аварии, беременных женщин, определенную категорию лиц, впервые совершивших преступления.





Ранее Шуневич сообщал о сокращении сроков наказания для осужденных по наркотическим статьям (части 1, 2, 3 статьи 328 УК) – на два года для несовершеннолетних и на год для совершеннолетних.





Александр Лукашенко заявил, что осужденные за наркопреступления не попадут под амнистию, кроме некоторых лиц, осужденных за потреблений наркотиков, но только «исключительно в персональном виде».