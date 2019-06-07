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Проект закона об амнистии еще проходит согласования

Законопроект об амнистии находится на завершающей стадии согласования в госорганах, сообщает БелТА со ссылкой на главу МВД Игоря Шуневича.

По словам Шуневича, работа над проектом закона завершена и он скоро будет согласован.

МВД не вносило изменений в проект закона. Если у заинтересованных органов после изучения документа не возникнут замечания, законопроект будет принят в его нынешнем виде.

Ожидается, что по амнистии на свободу выйдут около 2 тысяч человек, а всего она затронет 6,5 тысяч осужденных: родителей-одиночек, воспитывающих несовершеннолетних детей, инвалидов, ликвидаторов последствий чернобыльской аварии, беременных женщин, определенную категорию лиц, впервые совершивших преступления.

Ранее Шуневич сообщал о сокращении сроков наказания для осужденных по наркотическим статьям (части 1, 2, 3 статьи 328 УК) – на два года для несовершеннолетних и на год для совершеннолетних.

Александр Лукашенко заявил, что осужденные за наркопреступления не попадут под амнистию, кроме некоторых лиц, осужденных за потреблений наркотиков, но только «исключительно в персональном виде».
09:37 07/06/2019
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