Папа Римский поговорит с Путиным об Украине

В Кремле планы визита российского лидера подтверждали, но точных дат не назвали. Ряд СМИ сообщили, что одна из тем встречи - Украина.





"Я могу подтвердить, что святейший отец примет президента России Владимира Путина в Ватикане 4 июля", - заявил официальный представитель Ватикана Алессандро Джизотти.





Основными темами встречи станут "деликатная и сложная" ситуация в Украине и на Ближнем Востоке, а также выдвинутые российской стороной претензии в адрес украинских греко-католиков, которые, по мнению Московского патриархата, поддерживают "раскол" в православном мире.



