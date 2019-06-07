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Папа Римский поговорит с Путиным об Украине

Папа римский Франциск примет президента России Владимира Путина 4 июля в Ватикане. Об этом сообщает Громадське.

В Кремле планы визита российского лидера подтверждали, но точных дат не назвали. Ряд СМИ сообщили, что одна из тем встречи - Украина.

"Я могу подтвердить, что святейший отец примет президента России Владимира Путина в Ватикане 4 июля", - заявил официальный представитель Ватикана Алессандро Джизотти.

Основными темами встречи станут "деликатная и сложная" ситуация в Украине и на Ближнем Востоке, а также выдвинутые российской стороной претензии в адрес украинских греко-католиков, которые, по мнению Московского патриархата, поддерживают "раскол" в православном мире.

09:29 07/06/2019
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