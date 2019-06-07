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Новый посол России Дмитрий Мезенцев: Я не знаком с дипломатической практикой Бабича

Новый посол России Дмитрий Мезенцев не знаком с дипломатической работой предыдущего посла Михаила Бабича в Минске, но хочет, чтобы «двери российского посольства были широко распахнуты для наших коллег и друзей». Об этом в Минске на своем первом брифинге в качестве посла России в Беларуси заявил Дмитрий Мезенцев.


На брифинге Дмитрий Мезенцев рассказал, какую установку по работе в Беларуси ему дал Владимир Путин.

— Установка, я думаю, которую дает глава государства и глава МИД любому послу, в рамках его задач. Это сделать все, чтобы глубина отношений между Россией и Беларусью была еще более результативной, чтобы это чувствовали люди. Чтобы традиции братских народов, экономического взаимодействия, возможность и готовность брать друг у друга лучший опыт в экономических и социальных практиках приносила миллионам гражданам наших стран достаток, комфорт, уверенность, чтобы они планы своих семей соотносили с планами двусторонних отношений, своих государств, — сказал Мезенцев.

На вопрос, чем его дипломатическая миссия будет отличаться от миссии предыдущего посла Михаила Бабича, Мезенцев ответил, что не может сравнивать.

— Я не был знаком с практикой Михаила Бабича, но я понимаю, с учетом моего дипломатического опыта и в китайской столице генеральным секретарем ШОС, что любая дипломатическая практика характеризуется рядом черт: открытостью, искренностью, максимальным вниманием к людям. И мы хотели бы, чтобы двери российского посольства были широко распахнуты для наших коллег и друзей. И чтобы на приеме 11 июня было как можно больше гостей, чтобы мы пожали им руки, сдвинули бокалы в честь государственного праздника — Дня России, — сказал посол.


Позже он также добавил, что «никаких закрытых дверей для белорусских журналистов не будет».

Напомним, 30 апреля Владимир Путин отозвал Михаила Бабича с должности посла России в Минске и подписал указ о назначении нового посла в Беларуси — им стал сенатор Дмитрий Мезенцев. В последние месяцы своей работы Михаил Бабич несколько раз вступал в заочную жесткую перепалку с белорусским МИД.

В Минск Мезенцев прибыл 3 июня, а уже 5 июня встретился с главой МИД Владимиром Макеем для вручения копий верительных грамот. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.


TUT.by
09:24 07/06/2019
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