



На брифинге Дмитрий Мезенцев рассказал, какую установку по работе в Беларуси ему дал Владимир Путин.





— Установка, я думаю, которую дает глава государства и глава МИД любому послу, в рамках его задач. Это сделать все, чтобы глубина отношений между Россией и Беларусью была еще более результативной, чтобы это чувствовали люди. Чтобы традиции братских народов, экономического взаимодействия, возможность и готовность брать друг у друга лучший опыт в экономических и социальных практиках приносила миллионам гражданам наших стран достаток, комфорт, уверенность, чтобы они планы своих семей соотносили с планами двусторонних отношений, своих государств, — сказал Мезенцев.





На вопрос, чем его дипломатическая миссия будет отличаться от миссии предыдущего посла Михаила Бабича, Мезенцев ответил, что не может сравнивать.





— Я не был знаком с практикой Михаила Бабича, но я понимаю, с учетом моего дипломатического опыта и в китайской столице генеральным секретарем ШОС, что любая дипломатическая практика характеризуется рядом черт: открытостью, искренностью, максимальным вниманием к людям. И мы хотели бы, чтобы двери российского посольства были широко распахнуты для наших коллег и друзей. И чтобы на приеме 11 июня было как можно больше гостей, чтобы мы пожали им руки, сдвинули бокалы в честь государственного праздника — Дня России, — сказал посол.









Позже он также добавил, что «никаких закрытых дверей для белорусских журналистов не будет».





Напомним, 30 апреля Владимир Путин отозвал Михаила Бабича с должности посла России в Минске и подписал указ о назначении нового посла в Беларуси — им стал сенатор Дмитрий Мезенцев. В последние месяцы своей работы Михаил Бабич несколько раз вступал в заочную жесткую перепалку с белорусским МИД.





В Минск Мезенцев прибыл 3 июня, а уже 5 июня встретился с главой МИД Владимиром Макеем для вручения копий верительных грамот. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.



