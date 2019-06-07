Виктор Бабарыкин









Премия Союзного государства в области литературы и искусства присуждается деятелям культуры России и Беларуси один раз в два года за произведения, которые вносят большой вклад в укрепление дружбы между нашими странами и их всестороннее сотрудничество. Выбирает лучших Экспертный совет, созданный при Постоянном Комитете Союзного государства, в который входят известные деятели литературы и искусства, представители творческих союзов, госучреждений и организаций обеих стран. В качестве претендентов на премию в этом году были выбраны три представителя от Беларуси и один от России:





— цикл «Сказки старого пианино» — анимационный образовательный проект, который знакомит с биографиями и творчеством великих композиторов. Его создатели — автор идеи, сценарист и режиссер Ирина Марголина; соавтор сценариев Елена Долинская; режиссеры Оксана Черкасова, Елена Петкевич и Ирина Кодюкова; ассистент режиссера Ольга Оноприенко;





— главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларуси Виктор Бабарикин (выдвинут в качестве претендента на премию за создание серии концертных программ в период с 2009 по 2019 годы в области музыкального искусства);





— звезда оперной сцены солистка Большого театра Беларуси Оксана Волкова (выдвинута в качестве претендентки на премию за создание серии сценических образов в области музыкального искусства);





— советский и белорусский режиссер театра и кино, сценарист, актер Александр Ефремов (за создание кинофильмов воспитательного и патриотического характера, посвященных борьбе советского народа с фашистами во время ВОВ; постановку спектаклей русской и мировой драматургии).













Министерства культуры Беларуси и России по правилам имеют право выдвигать на премию неограниченное количество номинантов. Лауреатами же станут только трое.





— Российская Федерация, как видите, в этом году выступила скромно, выдвинув лишь одного претендента, но это не из-за нехватки достойных, отнюдь, таких предостаточно, а из-за ужесточения критериев отбора со стороны нашего министерства. Мы отсекли очень достойных, величайших кандидатов, которые не совсем совпадали с тематикой премии, подразумевающей взаимодействие в творчестве между Беларусью и Россией. В следующем году будет от нас выдвинуто гораздо больше претендентов, не дадим расслабиться белорусским коллегам, — с улыбкой признается заместитель директора Департа нта государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры Российской Федерации Эдита Исаакян.





— Премия вручается с 2002 года, и за это время ее обладателями стало множество выдающихся деятелей культуры Союзного государства. Их творческая деятельность направлена на развитие интеграции Беларуси и России, на укрепление наших культурных связей, на обеспечение исторической неразрывности нашего добрососедства, нашего взаимопонимания. И, несмотря на то, что у нас могут возникать, возможно, какие-то сложности в экономических вопросах, единство наших народов неразрывно. И премия Союзного государства в области литературы и искусства — тому подтверждение, — уверена начальник Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства Маргарита Левченко.





Напомним, что каждый из трех победителей будет удостоен звания «Лауреат премии Союзного государства в области литературы и искусства» и получит диплом, почетный знак, удостоверение, а также денежную сумму в размере 5 млн российских рублей.





Вручаться Премия будет на «Славянском Базаре» в Витебске в 2020 году.



