За пару лет Александр Лукашенко собрал приличную коллекцию европейских городов, в которые его приглашали с визитом, а он не ехал: Брюссель, Мюнхен, Вена, Париж, Рига, Варшава.





Во власти и среде экспертов выдвигаются разные версии загадочного поведения руководителя Беларуси. UDF.BY оценил , стоит ли им доверять. Какие причины могли помешать Лукашенко, отправиться на Запад?





Обида





До 2016 года руководитель Беларуси находился под санкциями Евросоюза – был невъездным в страны ЕС. В этот период ему несколько раз намекали, что посещать европейские города, даже если там проводятся международные встречи, не стоит.









Поэтому и появилась версия, что обида так глубоко засела внутри Лукашенко, что не позволяет ему согласиться проехать через открытые ворота.





Критически относиться к этой версии вынуждает тот факт, что Лукашенко, как ни крути, прагматичный политик. Да и обида за три года могла бы уже пройти.





Накладки в графике





Эту версию озвучивал и сам Лукашенко. Хотя получилось довольно смешно. По словам руководителя Беларуси, у него не получилось слетать в Брюссель, т.к. давно была запланирована поездка в Буда-Кошелевский район, которая и так уже не раз откладывалась.





«Что, надо было еще раз отложить?» – поинтересовался у журналистов Лукашенко.





На версии с накладками в графике настаивал и МИД, когда руководитель Беларуси отказался лететь в Мюнхен на конференцию по безопасности, находясь на отдыхе с российским президентом в Сочи.









«Буквально в самый последний момент возникли определенные временные накладки», – сообщили в МИД.





Ревность Москвы





Согласно этой версии, руководитель Беларуси опасается раздражать Кремль, от которого регулярно хочет что-то получить.





С другой стороны, возникает вопрос, почему же Лукашенко не использует поездки на Запад для давления на несговорчивую Москву, если она так ревностно относится к контактам союзника. Зачем отказываться от такого инструмента шантажа?





Психологический дискомфорт





Авторитарный руководитель Беларуси и демократические лидеры европейских стран – представители разных миров. Высказывается догадка, что Лукашенко просто не знает, как с ними общаться – в отличие от близких ему по духу президентов на постсоветском пространстве.





Тем более он будет ощущать психологический дискомфорт, когда западные журналисты станут задавать ему вопросы про права человека.





Но с некоторыми европейскими лидерами Лукашенко уже общался в неформальной обстановке. Например, летом прошлого года после финала чемпионата мира по футболу, когда встретился на фуршете с президентами Франции и Хорватии.





Невысокий уровень экономического сотрудничества





Такую версию высказывал и министр иностранных дел Владимир Макей. Мол, визиты Лукашенко должны быть наполнены экономической конкретикой (иначе зачем кататься?) и для начала нужно договорится о чем-то существенном.





Против этой версии свидетельствуют многочисленные бесплодные поездки Лукашенко на Восток, которые он продолжает совершать. И, конечно, не стоит забывать о политической составляющей визитов: Европа поддерживает белорусскую независимость, контакты с ней сверхважны.





Набивает себе цену





Согласно этой версии, Лукашенко не хотел быть массовкой при коллективных встречах глав государств в европейских столицах, а искал момент, чтобы въехать в ЕС на белом коне – с прикованным к нему лично вниманием.





Но такую возможность руководитель Беларуси не использовал. Себастьян Курц дважды приглашал его с визитом в Вену, Лукашенко вроде бы соглашался, но все окончилось безрезультатно. Теперь в Австрии новый канцлер и прежних тесных контактов между властями наверняка не будет.





Старость – не радость





Еще одно возможное объяснение нелогичного поведения руководителя Беларуси. Политику скоро исполнится 65 лет, он все больше тянется к корням – малой родине, и может желать ограничить частоту своих визитов.





Критически относиться к этой версии вынуждает неплохая физическая форма Лукашенко и его активные поездки внутри страны.





Неотмененные санкции





Самую свежую версию на днях озвучил тот же Макей. По его словам, Лукашенко недавно не поехал в Брюссель на саммит «Восточного партнерства» из-за низкого доверия. До сих пор действуют минимальные санкции ЕС – оружейное эмбарго и «черный список» из четырех чиновников и силовиков, подозреваемых в причастности к исчезновениям политиков в 1999−2000 годах.





Версия не вызывает доверия, т.к. ранее тот же МИД объяснял отказ руководителя страны от поездок другими причинами.





Подытоживая, следует отметить: если что-то из перечисленного действительно обуславливает загадочное поведение Лукашенко, это свидетельствует не в его пользу – для руководителя независимой страны эти причины не могут быть серьезными.



