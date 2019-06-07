8 версий, объясняющих загадочное поведение Лукашенко. Стоит ли им доверять?
Почему Лукашенко отказывается ехать на Запад? Собрали в одном месте все объяснения – коротко пересказываем.
Фото: ТАСС
За пару лет Александр Лукашенко собрал приличную коллекцию европейских городов, в которые его приглашали с визитом, а он не ехал: Брюссель, Мюнхен, Вена, Париж, Рига, Варшава.
Во власти и среде экспертов выдвигаются разные версии загадочного поведения руководителя Беларуси. UDF.BY оценил, стоит ли им доверять. Какие причины могли помешать Лукашенко, отправиться на Запад?
Обида
До 2016 года руководитель Беларуси находился под санкциями Евросоюза – был невъездным в страны ЕС. В этот период ему несколько раз намекали, что посещать европейские города, даже если там проводятся международные встречи, не стоит.
Поэтому и появилась версия, что обида так глубоко засела внутри Лукашенко, что не позволяет ему согласиться проехать через открытые ворота.
Критически относиться к этой версии вынуждает тот факт, что Лукашенко, как ни крути, прагматичный политик. Да и обида за три года могла бы уже пройти.
Накладки в графике
Эту версию озвучивал и сам Лукашенко. Хотя получилось довольно смешно. По словам руководителя Беларуси, у него не получилось слетать в Брюссель, т.к. давно была запланирована поездка в Буда-Кошелевский район, которая и так уже не раз откладывалась.
«Что, надо было еще раз отложить?» – поинтересовался у журналистов Лукашенко.
На версии с накладками в графике настаивал и МИД, когда руководитель Беларуси отказался лететь в Мюнхен на конференцию по безопасности, находясь на отдыхе с российским президентом в Сочи.
«Буквально в самый последний момент возникли определенные временные накладки», – сообщили в МИД.
Ревность Москвы
Согласно этой версии, руководитель Беларуси опасается раздражать Кремль, от которого регулярно хочет что-то получить.
С другой стороны, возникает вопрос, почему же Лукашенко не использует поездки на Запад для давления на несговорчивую Москву, если она так ревностно относится к контактам союзника. Зачем отказываться от такого инструмента шантажа?
Психологический дискомфорт
Авторитарный руководитель Беларуси и демократические лидеры европейских стран – представители разных миров. Высказывается догадка, что Лукашенко просто не знает, как с ними общаться – в отличие от близких ему по духу президентов на постсоветском пространстве.
Тем более он будет ощущать психологический дискомфорт, когда западные журналисты станут задавать ему вопросы про права человека.
Но с некоторыми европейскими лидерами Лукашенко уже общался в неформальной обстановке. Например, летом прошлого года после финала чемпионата мира по футболу, когда встретился на фуршете с президентами Франции и Хорватии.
Невысокий уровень экономического сотрудничества
Такую версию высказывал и министр иностранных дел Владимир Макей. Мол, визиты Лукашенко должны быть наполнены экономической конкретикой (иначе зачем кататься?) и для начала нужно договорится о чем-то существенном.
Против этой версии свидетельствуют многочисленные бесплодные поездки Лукашенко на Восток, которые он продолжает совершать. И, конечно, не стоит забывать о политической составляющей визитов: Европа поддерживает белорусскую независимость, контакты с ней сверхважны.
Набивает себе цену
Согласно этой версии, Лукашенко не хотел быть массовкой при коллективных встречах глав государств в европейских столицах, а искал момент, чтобы въехать в ЕС на белом коне – с прикованным к нему лично вниманием.
Но такую возможность руководитель Беларуси не использовал. Себастьян Курц дважды приглашал его с визитом в Вену, Лукашенко вроде бы соглашался, но все окончилось безрезультатно. Теперь в Австрии новый канцлер и прежних тесных контактов между властями наверняка не будет.
Старость – не радость
Еще одно возможное объяснение нелогичного поведения руководителя Беларуси. Политику скоро исполнится 65 лет, он все больше тянется к корням – малой родине, и может желать ограничить частоту своих визитов.
Критически относиться к этой версии вынуждает неплохая физическая форма Лукашенко и его активные поездки внутри страны.
Неотмененные санкции
Самую свежую версию на днях озвучил тот же Макей. По его словам, Лукашенко недавно не поехал в Брюссель на саммит «Восточного партнерства» из-за низкого доверия. До сих пор действуют минимальные санкции ЕС – оружейное эмбарго и «черный список» из четырех чиновников и силовиков, подозреваемых в причастности к исчезновениям политиков в 1999−2000 годах.
Версия не вызывает доверия, т.к. ранее тот же МИД объяснял отказ руководителя страны от поездок другими причинами.
Подытоживая, следует отметить: если что-то из перечисленного действительно обуславливает загадочное поведение Лукашенко, это свидетельствует не в его пользу – для руководителя независимой страны эти причины не могут быть серьезными.
Никита Шедько
09:48 07/06/2019