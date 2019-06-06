Монгольских дипломатов задержали с чемоданами героина





По информации издания, машину с наркотиками обнаружили еще в начале мая, однако информация появилась только сейчас. Серебристый Mercedes с дипломатическими номерами остановили для проверки на шоссе, соединяющем Прагу и Дрезден. Двое мужчин, находившиеся в автомобиле, отказали полицейским в осмотре. Они показали удостоверения личности, назвались сотрудниками посольства и настаивали на своей дипломатической неприкосновенности, пишет Лента.ру.





Однако стражи порядка решили проверить их утверждения и вместе с ними обратились в Министерство иностранных дел в Берлине. Выяснилось, что дипломатический статус монголов действовал лишь на территории Турции, а потому иммунитета в Германии у них не было.





В результате во время осмотра машины в ней нашли два чемодана, набитые наркотиками. В общей сложности в них оказалось 70 килограммов героина: 140 упаковок по 500 граммов. На черном рынке цена партии достигает трех миллионов евро.





Дипломатов арестовали. Находились ли они в розыске, не уточняется. Mercedes, на котором перевозился героин, был изъят.



