Путин призвал Британию забыть об отравлении Скрипалей

Выступая на встрече с главами международных информагентств, Путин предположил, что следующий премьер-министр Британии забудет об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.





«Надо в конце концов перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями», — заявил Путин.





«Он ваш агент, а не наш, значит это вы против нас шпионили. Что там с ним дальше происходило, мне трудно сказать, но надо это все забыть в конце концов», — продолжил Путин.

В офисе премьер-министра Британии Терезы Мэй ответили, что отношения между Великобританией и Россией могут улучшиться только тогда, когда Москва изменит свое агрессивное и дестабилизирующее поведение.



