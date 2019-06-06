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Совет ЕС принял поправки к правилам Визового кодекса: для детей от 6 до 12 лет будет стоить 40 евро

Сегодня Совет ЕС принял поправки к правилам Визового кодекса, которые упростят условия получения многократных виз для добросовестных путешественников.

Такая информация размещена на сайте Совета ЕС. Правила обновленного кодекса, в частности, разрешают подачу документов на получение визы за полгода, но не позднее чем за 15 дней до поездки, пишет БелТА. 

Также появилась возможность заполнения и подписания формы заявки в электронном виде. Для граждан, имеющих положительную визовую историю и путешествующих регулярно, будет внедряться подход к выдаче многократных виз на период, постепенно увеличивающийся с 1 года до 5 лет. Для улучшения покрытий расходов на оформление документов визовый сбор будет увеличен до 80 евро. Виза для детей в возрасте от 6 до 12 лет будет стоить 40 евро. Регламент также вводит возможность пересмотра размера платы за визу каждые три года.


21:20 06/06/2019
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