Когда слово кормит: президент Туркменистана накормил людей на гонорары от своих книг
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов устроил угощение для жителей села Кипчак в честь праздника Ураза-байрам. Об этом сообщило госинформагентство «Туркменистан Сегодня».
Отмечается, что угощение было организовано за счет авторских гонораров Бердымухамедова, написавшего несколько десятков книг на самые разные темы.
Перед началом трапезы президент еще раз напомнил, что у туркменского народа существует традиция чтить память усопших, в связи с чем и было организовано посещение могилы первого президента страны Сапармурата Ниязова, семейная усыпальница которого находится в селе Кипчак.
20:21 06/06/2019