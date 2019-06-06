Отмечается, что угощение было организовано за счет авторских гонораров Бердымухамедова, написавшего несколько десятков книг на самые разные темы.





Перед началом трапезы президент еще раз напомнил, что у туркменского народа существует традиция чтить память усопших, в связи с чем и было организовано посещение могилы первого президента страны Сапармурата Ниязова, семейная усыпальница которого находится в селе Кипчак.



