Зеленский назвал условия для своей отставки

Владимир Зеленский (Фото: Степан Франко / EPA / ТАСС)





Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием покинуть должность главы государства. Причин для такого шага нет, заявил он, пишет РБК.





Зеленский сослался на статью 108 конституции Украины, в которой говорится, что полномочия президента прекращаются досрочно в случае:





отставки

невозможности выполнять их по состоянию здоровья

импичмента

смерти





«По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам оставить свою должность в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу», — написал президент Украины.





Он добавил, что не может пренебречь волей 73% избирателей, поддержавших его во втором туре и рассказал, что хотя и устает в старом офисе «с призраками коммунизма в шкафах», в целом неплохо себя чувствует и планирует поддерживать хорошую физическую форму.





Подписавшим петицию за его отставку Зеленский предлагает требовать у Рады быстрее рассмотреть закон об импичменте, который он внес в парламент 29 мая. «Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех без исключения чиновников и процесс жесткого очищение власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки законным, а главное — реальным способом», — заключил Зеленский. 4 июня Рада отказалась рассматривать данный законопроект.







