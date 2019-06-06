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Алесь Пушкин отметил 220 годовщину рождения поэта Александра Пушкина. Художника забрали в милицию

Известный хухудожник Алесь Пушкин устроил перформанс против дискриминации белорусского языка и русификации, пишет «Радыё Свабода».
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6 июня Алесь Пушкин вышел к магазину сети «Евроопт» в центре Крупок с плакатами «Беларусь в NATO», «Russia — war!» («Россия — война»), «Stop russian agression on Europe» и др.

Протестной площадкой стал магазин «Евроопт» в городе Крупки Минской области, в котором 8 мая у Пушкина произошел инцидент на языковой почве, там его отказались обслуживать по-белорусски.

Через полчаса к Пушкину вышел охранник магазина и пытался спровоцировать его на конфликт.
Вскоре подъехала милиция. Милиционеры изъяли все плакаты и флаг художника и пытались его задержать, но Пушкин сопротивлялся, тогда несколько милиционеров силой потащили его в милицейскую машину.

Дата перформанса была выбрана неслучайно: 6 июня — день рождения российского поэта Александра Пушкина.
Художник Алесь Пушкин, который живет в деревне Бобр Крупского района, известный активным отстаиванием прав белорусскоязычных.






18:09 06/06/2019
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