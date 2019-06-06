



Одним из таких вопросов является будущее НАТО. При этом российская пропаганда транслирует сразу два взаимоисключающих тезиса.





Первый: агрессивный блок НАТО продвигается на восток и готовится к агрессии против России. Ну и Беларуси, само собой. Второй: Трамп хочет вывести США из НАТО, и вообще, альянс вот-вот развалится к чертям.





И первое, и второе — ложь.





НАТО сегодня — это бледная тень альянса времен «холодной войны». Да, после начала агрессии против Украины происходит наращивание военного потенциала стран-участниц. Но весьма ограниченное. Тем не менее НАТО сегодня — это порядка 3,2 млн военнослужащих, свыше 900 млн населения и свыше 70% мировых военных расходов.





А еще есть страны, обладающие статусом основного союзника США вне НАТО. Это еще свыше 800 млн человек и более 3,6 млн военнослужащих.





НАТО не планирует нападать на Россию. Во-первых, для этого нет ни военной, ни политической, ни экономической необходимости. Во-вторых, Россия рассматривается в качестве деградирующего и слабеющего государства, обладающего военным потенциалом, чтобы создавать локальные проблемы.





В случае прямого военного столкновения с альянсом без применения ядерного оружия у Москвы практически нет шансов на успех. Безусловно, в случае агрессии против любого из своих членов НАТО начнет действовать.





Но, с другой стороны, вероятность прямой российской агрессии крайне невелика. А на невоенные действия вроде вмешательства в выборы, финансирования агентов влияния, пропаганды и тому подобных проделок Кремля реагируют национальные правительства.





Американцы не уходят из Европы. Хотели бы уйти, но по многочисленным просьбам своих европейских союзников вынуждены остаться и незначительно расширить присутствие на восточном фланге альянса. США не рассматривают Россию в качестве значительной угрозы. Вашингтон гораздо больше озабочен ситуацией на Ближнем Востоке и ростом влияния Китая.





Российская проблема для Америки — значительная, но не критичная. По уже указанной выше причине: продолжающаяся деградации России как государства.





Американцы не собираются покидать НАТО. Громкие заявления Дональда Трампа на этот счет — это элемент торга. Причем по вопросам, к военной сфере отношения не имеющим. Например, о перспективах поставок американского сжиженного газа в ЕС.









Газ из США гораздо дороже российского. Лоббируя интересы собственных газовщиков, Трамп обвиняет европейцев в том, что, покупая российский газ, они финансируют Москву. И при этом не желают нести дополнительное бремя расходов на оборону.





В итоге, по Трампу, безопасную жизнь европейцев обеспечивают трудолюбивые американские налогоплательщики. При этом задача Трампа не только и нестолько добиться от европейцев роста расходов на оборону, сколько заставить их покупать газ, добываемый теми самыми американскими налогоплательщиками.





Кстати, о военных расходах. С одной стороны, есть установка НАТО: не меньше 2% ВВП страны альянса должны направлять на оборону. Но, с другой стороны, все не так однозначно. Например, сегодня в бундесвере хорошо если 100 танков в состоянии выехать за ворота военных баз: у немецких генералов просто денег нет.





А теперь представим, что Германия, обладающая четвертой экономикой в мире, будет направлять требуемые 2% ВВП на нужды армии. Многие ли в Европе обрадуются, если немецкие генералы смогут вывести в поле не 100, а уже 1100 танков?





Вопрос не в том, что Берлин вернется к внешней экспансии, дважды ввергавшей планету в мировые войны. В международной политике значение имеют возможности, а не намерения. Поэтому для Вашингтона закупка Германией американского природного газа более интересна, чем количество танков у бундесвера.





В НАТО входит 29 стран, и все решения принимаются консенсусом. Страны разные, интересы у них часто не совпадают. Тем не менее за 70 лет существования были отработаны механизмы согласования национальных интересов ради общего блага.





Да, зачастую это напоминает торговлю на восточном базаре. Но система работает. И никто на официальном уровне не говорит о готовности покинуть альянс. Значит, НАТО выполняет ту роль, которую на него возложили страны-участницы.