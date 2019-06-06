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Не успели! Шенгенские визы дорожают до 80 евро

В лучшем случае белорусам придется платить за дорогой шенген только несколько месяцев, в худшем... Все зависит от того, когда именно будет подписано соглашение с ЕС об упрощении визового режима.

Не успели! Шенгенские визы дорожают до 80 евро
Совет Евросоюза 6 июня принял изменения в Визовый кодекс, согласно которым консульский сбор увеличится с 60 до 80 евро, передает svaboda.org.

Какие изменения предусматривает визовый кодекс?


- Визовый сбор увеличен до 80 евро. Размер визового сбора может быть снижен только в случае, если между Евросоюзом и иным государством есть соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии.

- Получить визу можно будет за 15 дней - полгода до поездки.

- Заполнять и подавать заявку можно будет в электронном виде.

- Для путешественников с положительной историей прежних виз срок следующей будут постепенно увеличивать на 1-5 лет.

Когда эти изменения вступят в силу?

Точная дата неизвестна. Изменения вступят в силу через полгода после публикации в Официальном журнале Европейского Союза. Решение может быть опубликовано в любой день.


Подорожают ли визы для белорусов?

Визы подорожают, если к моменту вступления в силу нового визового кодекса не заработают соглашения между Беларусью и Евросоюзом по упрощению визового режима и реадмиссии.

Евросоюз рассчитывает на утверждение Беларусью предварительного соглашения, которое предусматривает визовый сбор размером 35 евро. 

Это соглашение должно сделать бесплатными визы для:

- учащихся и студентов;
- детей до 12 лет;
- представителей организаций гражданского общества.

Однако когда договор Беларуси и ЕС о визах по 35 евро подпишут, он вступит в силу только через полгода после подписания. 

Таким образом, с учетом принятого сегодня решения белорусам в лучшем случае еще несколько месяцев придется платить за шенген 80 евро.

16:04 06/06/2019
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