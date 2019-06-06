Такие деньги помощник Лукашенко, по информации КГБ, взял «за решение вопросов, входящих в его компетенцию».





— При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках, — сообщал Комитет госбезопасности. — Подозреваемый водворен в СИЗО КГБ Республики Беларусь и дает признательные показания.





судебное заседание уже стартовало. Оно проводится в Верховном суде Беларуси. Ровнейко обвиняют по части 3 статьи 430 («Получение взятки») УК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Как стало известно Onliner Ровнейко обвиняют по части 3 статьи 430 («Получение взятки») УК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.





Но журналистам попасть на процесс нельзя: он проходит в закрытом режиме.





— Информация о судебном разбирательстве по уголовному делу в отношении Ровнейко С. В. относится к информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено в силу статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации», — заявили в пресс-службе Верховного суда.





Статья 17 подразумевает ограничение распространения информации в нескольких случаях. Это:





- информация о частной жизни физического лица и персональные данные;





- сведения, составляющие государственные секреты;





- служебная информация ограниченного распространения;





- информация, составляющая коммерческую, профессиональную, банковскую и иную охраняемую законом тайну;





- информация, содержащаяся в делах об административных правонарушениях, материалах и уголовных делах органов уголовного преследования и суда до завершения производства по делу;





- иная информация, доступ к которой ограничен законодательными актами Республики Беларусь.





По какому точно пункту ограничили доступ к информации о деле помощника Лукашенко, неизвестно.









Также пока нет информации о том, когда закончится рассмотрение данного уголовного дела и будет оглашен приговор.