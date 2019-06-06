Как уже сообщалось, в минувшую субботу Лукашенко-старший и его сын Коля неожиданно приехали в городской поселок Болбасово на Оршанщине. По поселку они проехались на велосипедах.









Коля выбрал для велопрогулки продукцию марки Canyon. Скорее всего, это модель из серии Aeroad. На официальном сайте производителя такой велосипед в топовой комплектации стоит 7499 евро. За что такие деньги? За карбоновую раму, благодаря которой весит велосипед всего семь килограммов.





— Очень похож на «реплику» версии для Тур де Франс. Стандартный велосипед идет с дисковыми тормозами, а этот на ободных. К слову, ценник стартует от 3,2 тысячи евро, топовая модель стоит 7,5 тысячи, ну, а «реплика» может стоить и 10 тысяч евро, — говорит эксперт.





Кстати, продаются такие велосипеды без педалей. Их подбирает покупатель индивидуально. По словам специалиста, на велосипедах Николая и Александра Лукашенко установлены педали, которые не соответствуют классу техники. Обычно используются контактные педали, когда нога велосипедиста крепится к платформе. Но при этом потребуются специальные велоботинки.





— У Александра Лукашенко велосипед шоссейного класса, но стоит достаточно бюджетный руль Easton EA50, а тормозные ручки avid single digit, которые туда ну никак не подходят по своим техническим характеристикам. Колеса с аэродинамическими спицами, довольно дорогие. Рама по геометрии больше напоминает «горник». В целом велосипед, похоже, полностью «кастомный», то есть собранный из деталей различных производителей. Поэтому сложно сказать, сколько он может стоить, — отмечает эксперт.