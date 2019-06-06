



Зиссер оставил этот комментарий под постом в фейсбуке официального представителя МЧС Беларуси Виталия Новицкого.





«Вы не обязаны хорошо относиться к БелАЭС, вы не обязаны одобрять атомную энергетику, вы не обязаны мне верить, но как? Как можно строчить каменты «ничего с 1986 года не поменялось», «случись что — мы тоже узнаем об этом спустя неделю»? Тут утята дорогу перейдут — и в интернете видео с трех ракурсах. Вы разрушаете сами себя подобными мыслями», — возмущался Новицкий.





Зиссер подчеркнул, что также выступает за строительство АЭС, но не согласился с Новицким:





«Бейте меня, режьте, но я за АЭС. От них страдает гораздо меньше людей, чем от ДТП, и используются они во многих странах мира. Я также считаю как минимум странным заранее считать строителей ворами, покуда это не доказано.





Но я вместе с большинством здесь пишущих уверен, что в случае ЧП государство традиционно нас подведет.





Нет, я верю, что МЧС и лично господин Новицкий «все как один умрут в борьбе за это» и им посмертно поставят памятники. Но я не верю в то, что государство предпримет адекватные меры о своевременном упреждающем слухи оповещении населения и принятия мер безопасности для населения всей страны, не допустит паники и слухов и найдет верную интонацию для общения с людьми.





Уже вижу, как первыми драпанут из страны семьи президентской вертикали, когда народ еще ни о чем догадываться не будет. В момент закончатся места на самолеты и международные поезда. Вдруг начнутся перебои с интернетом, Белтелеком объявит об обрыве важного кабеля, Мининформ соберет главредов СМИ и ласково попросит «не раздувать панику», а виноватым традиционно назначат Tut.by.









По БТ будут показывать вести с полей. И так далее. После десятилетий беспардонного вранья и наказаний за правду веры государству нет», — написал Зиссер.





«Дело же не в том, что невозможно будет скрыть, а в том, что государство будет сперва замалчивать, а потом преуменьшать, да еще и клясть и наказывать тех, кто скажет правду, а в том, что дует ветер, традиционно будут виноваты деревья, которые от этого ветра шевелятся, — добавил Юрий Зиссер. — Потому что государство по определению не может быть виновато и признать свою вину. Оно назначает виновными стрелочников, негосударственные медиа и мировой империализм».