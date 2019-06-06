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С чего бы это вдруг? Лукашенко с Колей в выходные заявился в Болбасово

1 июня Александра Лукашенко с младшим сыном Николаем заметили на велопрогулке в городском поселке Болбасово Оршанского района.

Фото и короткое видео с места событий опубликовала группа «Народные новости Витебска» в соцсети «ВКонтакте».

"Приехали на велосипедах, прошлись и уехали", – гласит подпись под публикацией.

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на главу Болбасовского поссовета Глеба Гуленкова, Лукашенко заехал к ним в поселок «без всякого повода» и без предупреждения.

По его словам, Лукашенко был на велопрогулке со спортсменами, и они просто проехали через поселок. Также в Болбасово Лукашенко успел пообщаться с местными властями и купить мороженое и кефир в местном магазине.


По словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, кефир и мороженое ему понравились.

Источник:
09:58 06/06/2019
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