С чего бы это вдруг? Лукашенко с Колей в выходные заявился в Болбасово
1 июня Александра Лукашенко с младшим сыном Николаем заметили на велопрогулке в городском поселке Болбасово Оршанского района.
Фото и короткое видео с места событий опубликовала группа «Народные новости Витебска» в соцсети «ВКонтакте».
"Приехали на велосипедах, прошлись и уехали", – гласит подпись под публикацией.
Как сообщает TUT.BY со ссылкой на главу Болбасовского поссовета Глеба Гуленкова, Лукашенко заехал к ним в поселок «без всякого повода» и без предупреждения.
По его словам, Лукашенко был на велопрогулке со спортсменами, и они просто проехали через поселок. Также в Болбасово Лукашенко успел пообщаться с местными властями и купить мороженое и кефир в местном магазине.
По словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, кефир и мороженое ему понравились.
Источник:
09:58 06/06/2019