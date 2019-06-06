Фото и короткое видео с места событий опубликовала группа « Народные новости Витебска » в соцсети «ВКонтакте».





"Приехали на велосипедах, прошлись и уехали", – гласит подпись под публикацией.





Как сообщает TUT.BY со ссылкой на главу Болбасовского поссовета Глеба Гуленкова, Лукашенко заехал к ним в поселок «без всякого повода» и без предупреждения.





По его словам, Лукашенко был на велопрогулке со спортсменами, и они просто проехали через поселок. Также в Болбасово Лукашенко успел пообщаться с местными властями и купить мороженое и кефир в местном магазине.









По словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, кефир и мороженое ему понравились.