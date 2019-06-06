Власти Беларуси по-прежнему не признают мандат спецдокладчика ООН





Анаис Марин, спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси, отмечает отсутствие значительных улучшений в ситуации с правами человека в Беларуси в период с мая 2018 года по март 2019 года, говорится в докладе, опубликованном на сайте Совета по правам человека ООН. Доклад будет представлен на 41-й сессии Совета по правам человека, пишет , спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси, отмечает отсутствие значительных улучшений в ситуации с правами человека в Беларуси в период с мая 2018 года по март 2019 года, говорится в докладе, опубликованном на сайте Совета по правам человека ООН. Доклад будет представлен на 41-й сессии Совета по правам человека, пишет reform.by

В докладе отмечается, что власти Беларуси по-прежнему не признают мандат спецдокладчика.





Марин отмечает некоторые позитивные изменения, например, отмену статьи 193.1 УК, предусматривающей уголовную ответственность за деятельность незарегистрированных организаций, а также введение уведомительного принципа проведения массовых мероприятий. «Эти небольшие шаги, хотя и сделаны в правильном направлении, не свидетельствуют о настоящих изменениях в политике властей», – говорится в докладе.









Марин обращает внимание на ужесточение законов о СМИ и на продолжающиеся задержания правозащитников, активистов, вмешательство в работу журналистов и НГО, хотя и отмечает, что число задержаний уменьшилось по сравнению с предыдущим годом.





Отмечается «жесткий карательный подход» к маргинальным группам, например, страдающим от зависимости или безработным. Марин обращает внимание на непропорционально жестокие приговоры по наркотическим статьям, в том числе несовершеннолетним, а также на введение повышенных тарифов за коммунальные услуги для безработных. «Такой суровый подход оказывает негативное влияние на и так уязвимые и социально или экономически неблагополучные группы», – говорится в докладе.





Доклад обращает внимание, что в Беларуси продолжают выносится и приводится в исполнение смертные приговоры.





В докладе упоминаются протесты против строительства аккумуляторного завода в Бресте и задержания активистов, блогеров журналистов, освящавших протесты, прекращение расследований исчезновений Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского.





В Беларуси по-прежнему ограничивается свобода выражения. «Ограничения имеют негативное влияние на гражданское общество в целом, а также вызывают особое беспокойство в связи с президентскими и парламентским выборами, которые пройдут в или до 2020 года», – говорится в докладе.





Анаис упоминает уголовное дело в отношении руководителя «БелаПАН» Алеся Липая за уклонение от уплаты налогов, «дело БелТА», дискриминация ЛГБТ, цыган, ВИЧ-инфицированных, пробелмы с получением образования на беларусском языке.









В заключении доклада Анаис Марин отмечает, что в период значимых политических событий в Беларуси традиционно увеличивается число нарушений прав человека. Так как за отчетный период таких событий не было, не произошло значительного ухудшения ситуации с правами человека. Тем не менее это нельзя воспринимать как улучшение, так как ситуация может ухудшиться перед предстоящими выборами.



