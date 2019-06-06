Дмитрий Быков: Бывшему президенту надо дать полный личный иммунитет

Дмитрий Быков. Фото Александр Шпаковский, "Собеседник"





Ситуация безнаказанности, как мы знаем, развращает власть, да и для народа не проходит бесследно. Как ни кинь – всяко получается рабство: либо страна сводит счеты с бывшим президентом, либо дает ему карт-бланш на любые действия. Не нарушить закон, находясь во власти, нельзя по определению, ибо она на то и власть, чтобы создавать новые законы. А получить пожизненную неприкосновенность – значит всего лишь оттянуть пружину: чего доброго, начнут туда-сюда таскать труп – то в пантеон, то из пантеона, примеры имеются.





Порошенко уже заявил на съезде своей «Европейской солидарности», что не боится никаких расследований: он взял ответственность перед страной в исключительно трудное время, вынужден был вести войну против восточных территорий – а на самом деле против весьма крупного, агрессивного и неадекватного соседа; дело о госизмене возбуждено по инициативе Портнова, бывшего заместителя руководителя администрации Януковича, то есть человека, скажем так, не совсем нейтрального. И это еще очень осторожная формулировка.





Инкриминируются бывшему президенту и отмывание денег, и коррупция, и все эти дела возбуждены, и желающих свести с ним счеты будет еще немало – и в политике, и в бизнесе. Порошенко сегодня еще менее популярен, чем во время выборов, и отличить его подлинные вины от выдуманных становится все трудней: одни считают, что он спас Украину, другие – что погубил, а ждать суда истории никто не собирается.









По-моему, разрешить это противоречие несложно: сценарий вполне годится и для России. Бывшему президенту надо дать полный личный иммунитет, то есть гарантировать ему свободу, но это отнюдь не означает иммунитета от расследований. Судить бывшую власть можно и нужно – получать показания, выносить определения, но ни к чему не приговаривать. Думаю, и бывший президент, и его противники используют этот процесс с удовольствием: бывшая власть – для самооправдания, новая – для установления истины и исторической справедливости, как им кажется.





Бывшая власть сможет все рассказать (или скрыть), выслушать мнение современников – и свободно выйти из зала, чтобы дожидаться исполнения вынесенного всем нам смертного приговора с отсрочкой, о котором все мы осведомлены без всякого суда.



