Армения попросила международные гранты на зарплаты судьям

Пашинян напомнил, что сейчас профессиональные юристы не хотят работать судьями за 400 тысяч драмов (840 долларов), и людей нужно убедить, что судьи должны получать 2,5-3 миллиона драмов (5,2 -6,2 тысячи долларов).





"Без серьезного повышения зарплат судей у нас не будет независимой судебной системы. У нас есть возможность повысить зарплаты за счет бюджета, но для общества это будет неприемлемо с учетом социального положения людей. Мы предлагаем международным партнерам взять на себя все бремя финансирования зарплат... деньги будет выплачивать правительство, но за счет зарубежных грантов", - сказал Пашинян в среду журналистам.





По его словам, власти планируют создать новый суд - антикоррупционный, привлечь серьезных профессионалов - и в течение трех лет доказать эффективность независимой судебной системы, а затем убедить общество в необходимости выплаты высоких зарплат судьям.