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Чехи вышли на митинг с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша

В Праге прошел крупнейший со времен падения коммунизма митинг.

Фото: Instagram/@milionchvilek

В Праге прошел масштабный митинг, который по словам организаторов стал "самым большим со времен падения коммунизма". Об этом сообщает CNN.

Участники протеста требовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, которого обвиняют в мошенничестве и сотрудничестве с тайной полицией социалистической Чехословакии. Также чехи требовали отставки министра юстиции Марии Бенесовой.

Прошедший митинг был одним серии протестов, которые продолжаются в стране уже на протяжении нескольких недель.

В этот раз на Вацлавской площади в Праге, по данным организаторов, собралось около 120 тыс. человек. Данная площадь является знаковой для Чехии, так как именно там проходили протесты, которые в конечном итоге привели к падению коммунистического режима в стране.

Чешский премьер был обвинен в мошенничестве с субсидиями ЕС, которые получала сельскохозяйственная компания, принадлежавшая ранее Бабишу. Полиция завершила расследование и предлагает привлечь премьера к уголовной ответственности. Прокуроры на данный момент решают вопрос о предъявлении обвинений Бабишу.
Со своей стороны, Европейская комиссия начала расследование, в котором пытается обнаружить конфликт интересов Бабиша, занимающего пост премьер-министра, а также являющегося экс-владельцем крупного бизнеса с финансированием от ЕС.


focus.ua
07:22 06/06/2019
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