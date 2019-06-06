Автухович объявил сбор средств на перемены в Беларуси

5 мая Автухович опубликовал открытое обращение к Александру Лукашенко с требованием уйти в отставку в течение 30 дней. «В случае, если режим станет действовать прежними насильственными методами, оставляю за собой право ранее 30-дневного срока запустить механизм восстановления справедливости», – отмечалось в обращении. Вчера срок ультиматума вышел.





В новом обращении Автухович говорит, что власть невозможно изменить через выборы и все механизмы влияния граждан на принятие решений в Беларуси уничтожены. «Власти сами ведут войну против своего народа и навязывают нам противостояние в условиях подполья. Но, в отличие от режима Лукашенко, мы признаем наивысшей ценностью жизнь человека. Поэтому я заранее отвергаю любые попытки обвинить нас в терроризме и применения неоправданного насилия», – добавляет экс-политзаключенный.





«Мы обращаемся к белорусам всего мира с просьбой поддержать нашу инициативу финансово. Если каждый белорус раз в месяц поможет нашей организации хотя бы одним рублем, а наши земляки из-за рубежа перечислят по 10 долларов или евро в месяц, то через некоторое время мы будем иметь достаточно средств для всего необходимого, чтобы решать самые сложные задачи», – отмечается в обращении.





Автухович подчеркивает, что не призывает людей уже сейчас «выходить на улицы и безнадежно подставляться под дубинки ОМОНа».









«Мы будем решать проблему вседозволенности власти сами, с помощью профессионалов очень высокого уровня. Мы просим проявить солидарность в сборе средств на подготовку наших акций и самих перемен в Беларуси», – говорит он.





В своем сообщения Автухович оставил банковские реквизиты «Комитета солидарности», на которые можно отправлять деньги.





Он также объявил о создании «народного трибунала». Белорусов Автухович просит фиксировать случаи произвола со стороны властей, собирать все возможные данные на нарушителей и присылать ему.





Обращение Автуховича вновь лишено конкретики. На просьбу belsat.eu рассказать, на что конкретно пойдут деньги и какие мероприятия готовятся, Автухович отметил, что из соображений безопасности пока не может раскрывать детали своих планов. Он пообещал, что через некоторое время все объяснит. Автухович только добавил, что деньги пойдут «на ослабление режима и на подготовку смены этого режима».





Напомним, Николай Автухович уже почти год фактически живет в подполье: сменил место жительст не появляется в публичном пространстве, не пользуется мобильной связью. Он утверждает, что все это необходимые меры безопасности, так как спецслужбы хотят сфабриковать против него новое уголовное дело.

















В прошлом Николай Автухович – успешный бизнесмен в Волковыске, активист предпринимательского движения, кандидат в депутаты Палаты представителей на выборах 2004 года. Летом 2006 года его осудили на 3,5 года лишения свободы с конфискацией имущества якобы за уклонения от уплаты налогов и незаконную предпринимательскую деятельность. Бизнес Автуховича был уничтожен, его признали политзаключенным. Вскоре после освобождения Николая Автуховича снова арестовали – его обвинили в подготовке покушения на заместителя министра по налогам и сборам, председателя Гродненского облисполкома, а также в поджоге дома начальника волковысской милиции. Прокурор просил для Автуховича 20 лет заключения, но большая часть обвинений была снята, и весной 2010 года он получил лишь 5 лет и 2 месяца тюрьмы якобы за хранение оружия. Его вновь признали политзаключенным. После освобождения из тюрьмы Автухович начал активную общественно-политическую и правозащитную деятельность. В декабре 2016 года бывший политзаключенный создал правозащитную организацию «ТаймАкт».















