



Компьютеры представительства ЕС в Москве взломали, а информацию похитили, сообщает BuzzFeed ссылаясь на внутренний документ ЕС.





Взлом обнаружили в апреле 2019 года за несколько недель до выборов в Европарламент, но об инциденте ничего не сообщалось публично.





Как узнало издание от источника на условиях анонимности, за атакой, вероятно, стоят российские хакеры.





Атака произошла в феврале 2017 года и затронула как минимум два компьютера. Анализ показал, что некоторая информация была украдена, но пока неизвестно какая именно и в каком объеме. Злоумышленники использовали целевую кибератаку (advanced persistent threat, APT), о которой жертва может не подозревать долгое время.









Представитель Европейской службы внешнеполитической деятельности подтвердил информацию об инциденте и отметил, что «были замечены возможные признаки взлома систем, связанных с несекретной сетью в московском представительстве».





По словам источника издания, страны ЕС не были проинформированы о взломе. Однако представитель Европейской службы внешнеполитической деятельности заявил, что их проинформировали по защищенным каналам связи.



