Дмитрий Полиенко, архивное фото





"Пока на Полиенко пытаются "повесить" все те же три статьи уголовного кодекса", - рассказал он.





Напомним, что экс-политзаключенному Дмитрию Полиенко, который был задержан 20 марта, предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339), разжигание другой социальной розни (ст. 130), а также осквернение сооружений и порча имущества (ст. 341).





Сейчас активист анархистского движения находится в Следственном изоляторе №1 на Володарского.









"Содержание Дмитрия под стражей и следствие продлено до конца июня, - сообщил Вячеслав Косинеров в Фейсбуке. - Пока на него пытаются повесить все те же три статьи уголовного кодекса. А сегодня Дмитрий получил 26 кг пищи и необходимых вещей, а также 50 рублей на счет. Присоединяйтесь к солидарности с теми, кто страдает за свои идеи!"