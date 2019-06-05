В свое время министр юстиции Олег Слижевский говорил, что прислушивается к мнению Сергея Калякина об изменении закона о политических партиях. А почему Калякина тогда не включили в рабочую группу по подготовке проекта закона?





И один в поле воин!

- Дело в том, что было предложено в целом включить в рабочую группу одного представителя от оппозиции, - объяснил "Белорусскому партизану" Сергей Калякин. – Но мы между партиями договорились о том, что подготовим единые предложения от всех.





Мы провели несколько мероприятий, в том числе в регионах, с участием наших активистов, и согласовали этот документ со всеми партиями. Представьте, что такое собрать 20 человек, которые будут на рабочей группе говорить об одном и том же! Я в этом просто не вижу смысла. Поэтому вполне нормально, что интересы политических партий там представляет Игорь Борисов.





- Как вам кажется, прислушаются ли к вашему общему мнению?





- Для этого нужна политическая воля. Наши предложения – разумные и правильные, и то, что мы предлагаем, уже давно действует во всем мире. Надо изменить отношение нашего государства в целом к политическим партиям. Причем поправки, которые мы внесли, касаются интересов не только оппозиционных партий, но и провластных.





Партии должны быть реальными субъектами политической жизни, как это и предусмотрено нашей Конституцией. Но до сих пор Александр Лукашенко исповедовал совершенно другую идеологию, он считал опасным для власти и системы, которую он создал, любое объединение гражданского общества по интересам.





Но если власти даже в мелочах не пойдут на уступки политическим партиям, то я сомневаюсь, что будет реализовано и все то, о чем в последнее время так красиво говорил Александр Лукашенко. Скорее всего, окажется, что это, скажу грубо, очередной политический треп.





Но я не хотел бы забегать вперед. Готовясь к худшему, надо всегда думать о лучшем. Посмотрим, что получится! Уже не так много времени осталось.





- В свое время перерегистрация стала серьезным испытанием для белорусских партий…





- В этот раз она не предусмотрена, потому что нормы, которые мы просим включить в закон, упрощают, а не ужесточают создание партий.





Но даже если придется снова пройти перерегистрацию, то, думаю, партии смогут это сделать, потому что сегодня существуют в очень жестких условиях. К примеру, если пройдет норма, что можно регистрировать партию по домашнему адресу, то будет здорово, потому что раньше ведь не предоставляли юридические адреса…





- Вы верите, что эта поправка может пройти?





- А почему нет? Ведь по бизнесу прошло! И сегодня, согласно Гражданскому кодексу, бизнес-структуры могут регистрироваться по домашним адресам.





Ну, а если в отношении политических партий такая норма не пройдет, это будет свидетельствовать лишь о том, что власть не хочет идти даже на такие маломальские послабления.





Но для нас это уже пройденный этап. Когда власти отменили регистрацию по домашним адресам, многие пострадали. Наша партия когда-то имела более 2000 структур, первичных, городских и районных организаций. Сегодня у нас всего 80 зарегистрированных структур. Но мы все равно смогли выстоять и выдержать давление!





И даже если сейчас снова затеют перерегистрацию, то, повторюсь, я не вижу больших проблем для оппозиционных партий.





Если не революция, то хоть инновация…

- Пока в Министерстве юстиции прошла лишь одна встреча нашей рабочей группы, до 20 июня планируется вторая, - рассказал "Белорусскому партизану" Игорь Борисов. – Возглавляет рабочую группу начальник управления по вопросам некоммерческих организаций Елена Кириченко.





Пока со стороны Минюста поступило несколько предложений.





Первое - прозрачное финансирование политических партий, есть соответствующие рекомендации ГРЕКО. Думаю, Минюст хочет их выполнить, чтобы показать, что Беларусь двигается в сторону демократии и открытости.





Второе – документооборот в электронном виде. Хорошо, чтобы появились электронные кабинеты, через которые можно будет направлять официальные письма, обращения, документы, протоколы и так далее. Делается это для того, чтобы минимизировать движение документов на бумаге. Это такая чисто цифровая, современная вещь, которая никак не связана с политическими правами и свободами.





Третье – возможность подавать документы в электронном виде, причем это будет касаться не только партий, но общественных объединений.





Четвертое – юридические адреса.





Атмосфера в рабочей группе нормальная и дружелюбная. Однако мне кажется, что существенных изменений в законе не будет. На это нет политической воли. Как сказала руководитель рабочей группы Елена Кириченко, "здесь не будет ничего революционного".





Я ответил: если не будет ничего революционного, давайте сделаем что-то инновационное. Потому что пока каждая новая редакция закона о политических партиях выставляла лишь новые барьеры, которые затрудняют нашу работу.





Посмотрим, что из наших предложений останется в законе о политических партиях.





Кстати, после 20 июня законопроект будет вынесен на общественное обсуждение, а в сентябре его будут уже рассматривать на сессии Палаты представителей.





Какие изменения в закон предлагают представители оппозиционных партий?





Вот самые основные.





1. Уменьшить число учредителей (членов партии) до 500.

Практика создания и деятельности политических партий в Беларуси показала, что 1000 учредителей – это слишком большая численность. К тому же необходимо обеспечить представительство от большинства регионов и Минска. Между тем, для создания иных республиканских общественных объединений достаточно наличия 50 учредителей (членов).





Следует также учитывать, что в России партии могут создаваться при наличии не менее 500 учредителей (членов). При этом численность населения в России несоизмеримо больше, чем в Беларуси. В ряде стран (например, Швеции) вообще не выдвигается каких-то требований к численности партии.





2. Органы местного управления и самоуправления обязаны оказывать содействие политическим партиям в предоставлении помещений из фонда коммунальной собственности.

Это связано с тем, что учредители партий вынуждены искать помещения для проведения собраний. Они имеются в распоряжении местных органов власти. Поэтому в соответствии с Конституцией, местные исполнительные органы обязаны предоставлять помещения из фонда коммунальной собственности на безвозмездной основе или по тарифам, утвержденным для сдачи помещений в аренду.





Такая же помощь должна оказываться для проведения уставных мероприятий партии.





3. Запретить представителям Следственного комитета быть членами партий.

Как и другие сотрудники правоохранительных органов, представители Следственного комитета не могут быть членами политических партий. Такое предложение следует из принципа обеспечения политической нейтральности в деятельности правоохранительных органов.









4. Не указывать домашние телефоны и место работы в документах о регистрации.

Вместо номера домашнего телефона учредителей предлагается записать "контактный телефон", а также исключить указание на место работы (учебы), номер рабочего телефона.





В условиях технологического прогресса стационарный домашний телефон превратился в анахронизм. Многие граждане им, по сути, не пользуются.





Что касается указания на место работы, должность и рабочий телефон, то это – форма вторжения в личную жизнь учредителей и отчасти форма воздействия на членов партии, которые не заинтересованы по разным причинам сообщать по месту работу о своей партийной принадлежности.





5. Получать финансирование из государственного бюджета и иметь доступ к государственным медиа.

Речь идет о расширении влияния политических партий в обществе, более полном выполнении партиями своих программных установок, более широком вовлечении граждан в политическую жизнь страны. Это отвечает общим тенденциям развития гражданского общества, соответствует положениям Конституции.





Представители партий должны иметь гарантированное право участвовать в заседаниях высших и местных органов власти, вносить свои предложения по решению государственных вопросов. При необходимости партии могут создавать фонды для реализации своих программных целей.





Все политические партии могут на равных условиях пользоваться государственными средствами массовой информации, иметь преимущественное право на участие в общественно-политических программах государственного телевидения и радио.