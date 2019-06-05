Убитый мальчик - не повод: Аваков отказался уходить в отставку





По мнению министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, глава Нацполиции Сергей Князев не должен уходить в отставку из-за убийства в Переяславе-Хмельницком пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова.





5 июня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил журналистам, не планирует подавать в отставку из-за убийства пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в котором фигурируют правоохранители, передает " ГОРДОН ".





"Я не считаю, что глава Нацполиции Сергей Князев должен уйти в отставку. Он хорошо работает и делает все, что от него зависит. Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо", – сказал он.





Пятилетний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая. 3 июня он скончался в больнице в Киеве. По данным Нацполиции, ребенок погиб от случайного выстрела, сделанного одним из двух полицейских, которые "находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения".





4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал подозреваемых – Владимира Петровца и Ивана Приходько – на два месяца без права внесения залога. Им сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия и умышленном убийстве.





В связи с инцидентом руководителей Переяслав-Хмельницкого отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил отправить его на Донбасс.





Адвокат семьи пострадавших Александр Щербина заявил, что в момент выстрела рядом с полицейскими находился еще один мужчина, который фигурирует в уголовном производстве как свидетель, и несовершеннолетний сын одного из подозреваемых.





Следствие проверяет версию о том, что выстрелить в ребенка мог 14-летний сын одного из полицейских.





4 июня по всей территории Украины проходили акции протеста из-за убийства ребенка. В частности активисты требовали отставки Авакова.



