Убитый мальчик - не повод: Аваков отказался уходить в отставку
Глава МВД Украины заявил, что не планирует подавать в отставку из-за убийства пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.
По мнению министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, глава Нацполиции Сергей Князев не должен уходить в отставку из-за убийства в Переяславе-Хмельницком пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова.
5 июня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил журналистам, не планирует подавать в отставку из-за убийства пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в котором фигурируют правоохранители, передает "ГОРДОН".
"Я не считаю, что глава Нацполиции Сергей Князев должен уйти в отставку. Он хорошо работает и делает все, что от него зависит. Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо", – сказал он.
Пятилетний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая. 3 июня он скончался в больнице в Киеве. По данным Нацполиции, ребенок погиб от случайного выстрела, сделанного одним из двух полицейских, которые "находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения".
4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал подозреваемых – Владимира Петровца и Ивана Приходько – на два месяца без права внесения залога. Им сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия и умышленном убийстве.
В связи с инцидентом руководителей Переяслав-Хмельницкого отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил отправить его на Донбасс.
Адвокат семьи пострадавших Александр Щербина заявил, что в момент выстрела рядом с полицейскими находился еще один мужчина, который фигурирует в уголовном производстве как свидетель, и несовершеннолетний сын одного из подозреваемых.
Следствие проверяет версию о том, что выстрелить в ребенка мог 14-летний сын одного из полицейских.
4 июня по всей территории Украины проходили акции протеста из-за убийства ребенка. В частности активисты требовали отставки Авакова.
Также на сайте Администрации президента Украины появилась петиция об отставке Авакова, передает akcenty.com.ua
Петиция "О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнении с должности Министра внутренних дел А.Б. Авакова" появилась на сайте 2 июня, за 3 дня она уже набрала почти все голоса, необходимые для рассмотрения предложения президентом страны.
За петицию на состоянию на середину дня 5 июня проголосовали более 22 тысяч человек. Для того, чтобы Владимир Зеленский рассмотрел петицию, необходимо собрать 25 тысяч голосов. Для этого у граждан есть еще 90 дней, но, думаем, что недостающие голоса будут собраны в самое ближайшее время.
"Белорусский партизан"
14:20 05/06/2019