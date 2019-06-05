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Лукашенко встретился с Кучмой

Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе, экс-президентом этой страны Леонидом Кучмой.

Леонид Кучма, архивное фото

Лукашенко и Кучма тепло приветствовали друг друга. "Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему", - цитирует Лукашенко его пресс-служба

Леонид Кучма назвал такое мнение главы Беларуси положительным сигналом.

"Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе", - подчеркнул Лукашенко.

"Они знают мое давнее отношение к Беларуси, знают наши добрые хорошие отношения", - согласился Кучма.


Лукашенко на встрече особо отметил развитие двустороннего сотрудничества с Украиной. "Вы же все-таки Президент Украины (бывших не бывает), хочу вам сказать, что в прошлом году товарооборот - основа отношений - только официально зарегистрированный $5,5 млрд", - сказал он.



11:52 05/06/2019
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