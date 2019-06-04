Срок президентских полномочий – семь лет

Своими соображениями о том, какие положения могут появиться в обновленном варианте Основного закона страны, с «Народной Волей» поделился глава Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.





– Думаю, может быть прописана отмена смертной казни или мораторий на смертную казнь, – высказывает свое мнение Игорь Борисов. – Этот вариант устроил бы всех и сразу открыл бы для Беларуси путь в Совет Европы. Для нашей страны это неплохо, и я лично выступаю за такой путь.





Второй момент – это то, что в свое время озвучивал Олег Гайдукевич. Не исключено, что, говоря о продлении срока президентских полномочий с пяти до семи лет он, как агент влияния, мог озвучить не свою, а чужую позицию – чтобы посмотреть на реакцию общества. Поэтому вполне вероятно, что срок президентских полномочий будет семь лет, а заодно продлят и полномочия депутатам.









Третье изменение, которое может найти отражение в новом варианте Конституции – выборы по смешанной системе. Об этом говорил и экс-глава Конституционного суда Григорий Василевич. По его мнению, кстати, даже не стоит менять Конституцию, чтобы проводить выборы по мажоритарно-пропорциональной системе.





Ну и самое главное – я не исключаю сценарий, что Конституция снова будет введена президентским указом, а это значит, что и отсчет президентского срока начнется с момента вступления в силу нового Основного закона. И если референдум по Конституции случится в этом году, то до 2026 года Лукашенко может с презрением смотреть на Путина.





Кстати, об этом говорили многие аналитики…