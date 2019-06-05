Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Светлана Калинкина: Шутка для блондинок

«Это должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений, чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности», – заявил Александр Лукашенко на недавнем совещании по организации и проведению предстоящих выборов в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания.

Светлана Калинкина: Шутка для блондинок
«Ха-ха!» три раза.  Шутка для блондинок.

Потому что Центризбирком уже анонсировал главные новшества избирательной кампании. 

Первое: выборы станут более комфортными. 

Каждая участковая избирательная комиссия обязана будет оборудовать не только кабинки для голосования, но и сидячие места для голосования. Даже если на избирательном участке нет инвалидов-«колясочников», считается, что посидеть с избирательным бюллетенем захотят бабушки и дедушки. Редко ведь представляется такая возможность. 

Второе: Про кандидатов в депутаты мы будем знать немного больше, потому что ЦИК решил на своих плакатах расширить информацию о них. Сам кандидат написать про себя то, что считает нужным, по-прежнему не может. Но Центризбирком на пару лишних предложений расщедрится.

Третье. Теперь во время выборов мы будем значительно чаще женские лица. Потому что теперь и глава ЦИК, и секретарь ЦИК – дамы. Место умершего Николая Лозовика заняла Елена Дмухайло, ранее работавшая тут же, но на вторых ролях.

Вот, собственно, и все. А как будут считаться голоса? А кто будет считать голоса? А смогут ли наблюдатели фиксировать на фото и видео нарушения, если такие заметят? 

«Ха-ха!» три раза. 

Как сообщила все та же Елена Дмухайло, «нет никаких оснований» в первую очередь включать в состав избирательных комиссий представителей партий и кандидатов. Ну а что касается фото- и видеосъемки, то, по ее же словам, участковым комиссиям в таких случаях рекомендовано разрешить «сделать один-два снимка с того места, где наблюдатели никому не мешают».

Где наблюдатели не помешают? Правильно, там где они будут видеть только спины и окорока колдующих над бюллетенями членов комиссий, а еще кадки, вазы, горшки с цветами, ленты, шарики, плюмаж так называемого народного голосования, но только не его правдивые итоги. 

Поэтому да, про честные и справедливые выборы Лукашенко, конечно, пошутил. По-моему, даже не  для белорусских, а исключительно для европейских блондинок. 

Светлана Калинкина
09:54 05/06/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
ЦИК решил не спрашивать у кандидатов про разводы
Елена Анисим не желает сдавать депутатский мандат
Лидер Движения «За свободу» Юрий Губаревич принял решение участвовать в парламентских выборах


Блоги
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ
Александр Федута
Падение «маршала Победы»
Игорь Драко
Конституция, Союзное государство и семья Лукашенко
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё