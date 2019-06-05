Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Макей: Беларусь не получила официального приглашения на перезахоронение останков Калиновского

“Республика Беларусь пока не получила официального приглашения на перезахоронение останков К.Калиновского. В то же время этот вопрос обсуждается по дипломатическим каналам”.

Макей: Беларусь не получила официального приглашения на перезахоронение останков Калиновского
На месте казни К.Калиновского установлена мемориальная доска с надписью на беларуском языке
Министр иностранных дел Владимир Макей ответил на предложение создать “межведомственную официальную делегацию для участия на государственном уровне в мероприятиях на территории Литвы для чествования памяти беларуского национального героя Кастуся Калиновского”.

С соответствующим запросом в МИД Беларуси обратилась депутат Палаты представителей Елена Анисим. Как известно, перезахоронение останков Кастуся Калиновского планируется осенью 2019 года. Литовский политолог Витис Юрконис считает, что “лакмусовой бумажкой будущих взаимоотношений Беларуси и Вильнюса может стать реакция Минска на приглашение участвовать в перезахоронение останков Кастуся Калиновского нынешней осенью”. Новым президентом Литвы избран Гитанас Науседа, который готов нормализовать отношения с официальным Минском. Как известно, отношения между Литвой и Беларусью испортила Беларуская АЭС, которая строится в Островце.


 

Елена Анисим считает, что участие правительственной делегации в перезахоронении останков Кастуся Калиновского “поспособствует укреплению авторитета Беларуси как внутри нашей страны, так и за ее пределами, а также послужит повышению престижа нашего государства у беларусов зарубежья”.

“После направления такого приглашения Министерством иностранных дел с учетом всех факторов, в том числе роли К.Калиновского в истории беларуского государства, будут подготовлены предложения оп составу официальной делегации нашей страны на церемонии”, – ответил Владимир Макей.



Василий Дыдышко, Беларуская праўда


09:04 05/06/2019
Поделиться



Последние известия





Блоги
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ
Александр Федута
Падение «маршала Победы»
Игорь Драко
Конституция, Союзное государство и семья Лукашенко
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё