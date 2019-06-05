Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

В белорусской армии появятся пиарщики: будут готовить в трех вузах страны

Подготовка офицеров по новой для белорусской армии специальности «Организация связи с общественностью» будет организована на военных факультетах БГУ (Минск), ВГУ (Витебск) и ГрГУ (Гродно), сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе Министерства обороны.

Данная военно-учетная специальность (код 808800) включена в обновленный перечень специальностей для обучения по программам подготовки младших командиров и офицеров запаса на военных кафедрах или военных факультетах учреждений среднего специального образования и учреждений высшего образования, утвержденный постановлением Минобороны от 11 мая 2019 года № 7. Документ вступил в силу с 1 июня.

Информации о том, когда указанные вузы начнут осуществлять набор студентов на новую специальность, пока нет.
08:30 05/06/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
Беспредел! 44-летнего минчанина оштрафовали на $1250 за неявку на сборы. А могли и посадить
А не слишком ли много самоубийств в армии?! В субботу - контрактник, сегодня - пограничник
Правда Игоря Азаренка


Блоги
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ
Александр Федута
Падение «маршала Победы»
Игорь Драко
Конституция, Союзное государство и семья Лукашенко
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё