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В Беларуси назвали ошибкой планы по увеличению войск США в Польше

«Такое военное присутствие повлияет на баланс сил в регионе», - считают в МИД Беларуси.

В Беларуси назвали большой ошибкой планы по увеличению американского военного присутствия в Польше. Такое заявление сделал глава белорусской дипломатии Владимир Макей, передает Радио Польша.

«Мы считаем большой ошибкой планы по увеличению военного присутствия США на территориях, граничащих с Беларусью, в первую очередь, на территории Польши», - сказал министр иностранных дел Беларуси на конференции, посвященной 10-летию программы ЕС «Восточное партнерство».

«Такое военное присутствие повлияет на баланс сил в регионе», - подчеркнул Владимир Макей, добавив, что создание базы приведет к «аналогичным действиям по другую сторону границы».


Польша на протяжении длительного времени ходатайствует об увеличении военного присутствия США на своей территории. В конце сентября 2018 года, пребывая с визитом в Вашингтоне, президент Польши Анджей Дуда выразил надежду на совместное с американцами строительство военной базы под названием «Форт Трамп».

21:18 04/06/2019
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