Зеленский: Стратегический курс Украины - членство в ЕС и НАТО

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе 4 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Украины.





"Стратегический курс Украины - на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Это закреплено в Конституции Украины и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом ", - сказал президент Украины.









Зеленский также подчеркнул, что движение Украины к высоким европейским стандартам жизни и безопасности является требованием украинского общества.





"Это является целью всех наших реформ - повышение уровня жизни украинцев, искоренение коррупции и модернизация всего государства. Это возможно сделать, только обеспечив национальную безопасность", - отметил Зеленский.



