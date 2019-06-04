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Зеленский: Стратегический курс Украины - членство в ЕС и НАТО

Курс на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО остается неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе 4 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

"Стратегический курс Украины - на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Это закреплено в Конституции Украины и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом ", - сказал президент Украины.


Зеленский также подчеркнул, что движение Украины к высоким европейским стандартам жизни и безопасности является требованием украинского общества.

"Это является целью всех наших реформ - повышение уровня жизни украинцев, искоренение коррупции и модернизация всего государства. Это возможно сделать, только обеспечив национальную безопасность", - отметил Зеленский.


21:15 04/06/2019
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