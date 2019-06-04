Зеленский: Стратегический курс Украины - членство в ЕС и НАТО
Курс на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО остается неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе 4 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Украины.
"Стратегический курс Украины - на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Это закреплено в Конституции Украины и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом ", - сказал президент Украины.
Зеленский также подчеркнул, что движение Украины к высоким европейским стандартам жизни и безопасности является требованием украинского общества.
"Это является целью всех наших реформ - повышение уровня жизни украинцев, искоренение коррупции и модернизация всего государства. Это возможно сделать, только обеспечив национальную безопасность", - отметил Зеленский.
21:15 04/06/2019