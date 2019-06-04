Он примет участие в заседании Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. На нём будут озвучены новые предложения Киева, информирует pravda.com.ua





На совместной пресс-конференции с генсеком NATO Йенсом Столтенберг Владимир Зеленский сообщил, что заседание состоится уже 5 июня. Он озвучил некоторые темы переговоров: приостановка огня и обмен пленными.





Как известно, недавно в составе украинского представительства в контактной группе произошли изменения. Между прочим, в неё вернулся экс-президент Украины Леонид Кучма.