Таким мнением в ходе 5-й конференции памяти министра обороны БНР генерала Киприана Кондратовича «Беларусь и регион» поделился военный обозреватель российской «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр. Конференция была организована аналитическим проектом “Belarus Security Blog ”





По словам российского эксперта, вероятность большой войны обусловлена тем, что сегодня обе стороны противостояния настроены на его наращивание. Для этого есть политические и экономические причины. Павел Фельгенгауэр напомнил, что еще в 2015 году президент России Владимир Путин подписал План обороны Российской Федерации на 2016–2020 годы, который является совершенно секретным. Он не имеет прямых аналогов с советскими подобными документами, так как тогда разрабатывались планы применения вооруженных сил, а это – комплексный план обороны, который исходит из того что будет война. И она начнется уже в 20-е годы.





По словам Павла Фельгенгауэра, Россия на перевооружение и подготовку к войне в целом потратила триллион долларов. И вот наступают 20-е годы, когда российским генералам предстоит рапортовать, не переоценили ли они опасность.





Российский эксперт отметил, что в РФ по последним данным создано 132 тактических батальонных группы. В 2016 году их было 68, в прошлом ноябре – 126. К примеру, НАТО в Польше и странах Балтии имеет 4 тактических батальонных группы. «Они чуть больше российских. В российской насчитывается 700-800 человек, в тактической батальонной группе НАТО - 1 тысяча. Но все равно это – тактическая батальонная группа. Под Иловайском с нашей стороны принимало участие 8 тактических батальонных групп», - поделился информацией Павел Фельгенгауэр.





Кроме того, в России проводятся учения, связанные с отработкой перемещения больших масс людей и техники.





По словам российского военного обозревателя, все это свидетельствует о подготовке к большой региональной войне.









Предпосылкой к этому является и ситуация в экономике, где наблюдается стагнация, во многом обусловленная западными санкциями. И хотя Владимр Путин требует от министров экономического прорыва, всем понятно, что с санкциями надо что-то делать. И здесь, по словам Павла Фельгенгауэра, есть два пути:





«Можно начать стратегически отступать, пойти по пути Горбачева и Шеварднадзе, уйти с Донбасса, Крыма, Сирии и т.д. Есть второй вариант – стратегическое наступление. Он заключается в том, чтобы довести ситуацию до балансирования на грани ядерной войны. Такая политика работает», - поделился мнением эксперт.





На его взгляд, именно политика балансирования может заставить западные страны пойти на уступки.





«В ближайшие 2-3 года, по общему мнению, будет очень-очень жарко. Напряжение будет нарастать» - сообщил Павел Фельгенгауэр. И, по его мнению, Беларусь может превратиться в передовой рубеж противостояния между Россией и Западом.



