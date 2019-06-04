«Могилевсоюзпечать» открыто продаёт хвалебную книгу об аннексии Крыма
Автор называет её «данью величеству российского солдата, восстановившим историческую справедливость».
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Волонтёр могилевской «Весны» обнаружил книгу в могилёвском магазине «Мысль» на проспекте Мира. Это торговая точка №7 ОАО «Могилёвсоюзпечать», которое позиционирует себя, как предприятие, занимающее ведущее место в Могилевской области по реализации книжной продукции.
Книга «Спецоперация Крым» стоимостью 26 рублей 93 копейки даже не помещается на полках магазина. Она нестандартного размера –300х225 мм – и весит почти два килограмма.
Официально произведение советского военного журналиста и полковника в отставке Виктора Баранца вышло в издательстве «Комсомольская правда» в 2019 году (автор работает военным обозревателем «КП»). Но на самом деле оно было подготовлено в печать ещё в 2014 году и должно было выйти в издательстве военного ведомства «Красная звезда». Однако выпуск был приостановлен.
Причина в информации, которую решено было дозировать. Сам автор так описывает в одном из интервью идею написания произведения:
«в марте 2014 года министр обороны РФ Сергей Шойгу в своей служебной библиотеке встречался с группой военных обозревателей. Рассказывал про «вежливых людей». И неожиданно предложил: «Хорошо бы написать книгу о том, как всё было, чтобы потомки помнили». И посмотрел почему-то на меня. Я ответил: «Готов».
Цензура заставила назвать произведение «документально-художественным исследованием».
Внесённые правки коснулись роли подразделений российской армии и лично президента Путина в аннексии Крыма. На вопрос журналистов, зачем выпячивать роль российской армии и давать противникам повод обвинить Россию в оккупации Крыма, Виктор Баранец ответил буквально следующее:
«Было бы большим лукавством с моей стороны умышленно «заретушировать» или же умалить эту роль по неким конъюнктурным политическим соображениям. Не думаю, что мы должны стесняться очевидного факта: наши «вежливые люди» сыграли историческую роль в возвращении Крыма… Эта моя книга – своего рода дань благодарности его величеству российскому солдату и гражданину Крыма, восстановившим историческую справедливость».
Иными словами, авторы идеи написания книги признают, что именно российская армия принимала участие в событиях в Крыму. Это можно понять и из аннотации к книге.
Любопытно, что ОАО «Могилевсоюзпечать», которое распространяет «Спецоперацию Крым», среди целей на своём официальном сайте указывает «огромное внимание политическому воспитанию населения, как мощному инструменту идеологической работы».
Напомним, Беларусь не признала перехода Крыма под российскую юрисдикцию. На картах, изготавливаемых в нашей стране, Крым по-прежнему обозначен как территория Украины. Большинство стран-членов ООН не признаёт присоединения Крыма к России, что нашло отражение в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/68/262) о непризнании крымского референдума и изменений статуса Крыма.
Источник: mspring.online
18:48 04/06/2019