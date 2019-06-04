Волонтёр могилевской «Весны» обнаружил книгу в могилёвском магазине «Мысль» на проспекте Мира. Это торговая точка №7 ОАО «Могилёвсоюзпечать», которое позиционирует себя, как предприятие, занимающее ведущее место в Могилевской области по реализации книжной продукции.





Книга «Спецоперация Крым» стоимостью 26 рублей 93 копейки даже не помещается на полках магазина. Она нестандартного размера –300х225 мм – и весит почти два килограмма.





Официально произведение советского военного журналиста и полковника в отставке Виктора Баранца вышло в издательстве «Комсомольская правда» в 2019 году (автор работает военным обозревателем «КП»). Но на самом деле оно было подготовлено в печать ещё в 2014 году и должно было выйти в издательстве военного ведомства «Красная звезда». Однако выпуск был приостановлен.





Причина в информации, которую решено было дозировать. Сам автор так описывает в одном из интервью идею написания произведения:





«в марте 2014 года министр обороны РФ Сергей Шойгу в своей служебной библиотеке встречался с группой военных обозревателей. Рассказывал про «вежливых людей». И неожиданно предложил: «Хорошо бы написать книгу о том, как всё было, чтобы потомки помнили». И посмотрел почему-то на меня. Я ответил: «Готов».





Цензура заставила назвать произведение «документально-художественным исследованием».



