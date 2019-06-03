Как отмечает газета «Коммерсантъ», на долю Михаила Бабича выдался один из непростых этапов российско-белорусских отношений, и в Минске его будут вспоминать еще долго.

Издание отмечает, что в Минске от сменившего Бабича Дмитрия Мезенцева ждут решения целого ряда задач: от увеличения товарооборота и завершения строительства белорусской АЭС до проведения совместных военных учений.

«Но самое главное — это Союзный договор», — пишет «Коммерсантъ». И напоминает об ультиматуме Медведева, ставящем под вопрос суверенитет Беларуси.

Опрошенные газетой минские эксперты констатируют: интеграция более тесная, нежели сейчас, означает очередной шаг к ликвидации белорусской государственности.

«Новый посол — человек, который понимает ценность отношений двух стран — так охарактеризовали Мезенцева в Госдуме. На посту главы дипмиссии от него ждут работы по ускорению интеграции в рамках Союзного государства. Его предшественнику — Михаилу Бабичу – это не слишком-то удавалось», — сообщает «Эхо Москвы».

Глава Беларуси размышляет, какой интеграционный проект должен стать для него приоритетным. И не факт, что это будет «общее» государство с Россией, интригует «Росбалт»:

— Главный вывод: Западу не нужно даже приглашать Беларусь под руководством Лукашенко в Евросоюз или в НАТО. Если Москва продолжит загонять его в угол, он сам попросит Запад о помощи. Условием этой помощи может стать проведение глубоких экономических реформ, прозрачных выборов, уступок гражданскому обществу, а также мораторий на применение смертной казни.