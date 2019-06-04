Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Гордыня покоя не дает: Макей рассказал, почему Лукашенко не поехал в Брюссель

Сохраняющиеся санкции Евросоюза в отношении Беларуси стали причиной отказа Александра Лукашенко принять участие в юбилейных мероприятиях "Восточного партнерства".


"Печально. Должен сказать, что сама Беларусь, которая является и донором стабильности, и спонсором миротворческих усилий, остается под санкциями, пусть и минимальными", - сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на семинаре "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы" во вторник в Минске.

По словам министра,  это тормозит восстановление доверия  между Беларусью и Западом. "Ведь очевидно, что все позитивные сдвиги в наших отношениях произошли не благодаря санкциям, а вопреки им", - заметил он.

"И именно вследствие такого не вполне нормализованного характера наших отношений глава государства посчитал преждевременным принять приглашение на майские юбилейные торжества "Восточного партнерства" в Брюсселе", - цитирует министра Интерфакс

Напомним, десятилетие "Восточного партнерства"  отмечалось 13 мая, а нашу страну на мероприятиях в Брюсселе представлял Макей.

Между тем, "не вполне нормализованный характер отношений" не мешает Беларуси претендовать на проведение очередного саммита "Восточного партнерства".

"В перспективе надеемся принять у себя очередной саммит "Восточного партнерства". Давно пора распространить практику проведения встреч на высшем уровне на страны-соседи ЕС", - сказал Владимир Макей.


Как отметил глава МИД, это нужно для того, "чтобы в этой части Европы "Восточное партнерство" перестало быть каким-то "потусторонним", непонятным, находящимся по ту сторону бывшего "железного занавеса" проектом, а то и настораживающим понятием".

"Минск мог бы стать для этого весьма комфортной площадкой как перекресток интеграционных проектов и транспортных путей, "островок стабильности" со свежим опытом проведения крупных международных форумов", - подчеркнул Макей.

Кроме того, министр сообщил, что осенью текущего года в Минске планируется провести официальное мероприятие высокого уровня по случаю 10-летия "Восточного партнерства".

"Белорусский партизан"
17:19 04/06/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
Посол Евросоюза рассказала, когда, наконец, упростят визовый режим
Павел Усов о заявлении Макея: Это государственная измена
Милиция иногда все-таки спасает: пьяному жодинцу не дали выпрыгнуть из окна


Блоги
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ
Александр Федута
Падение «маршала Победы»
Игорь Драко
Конституция, Союзное государство и семья Лукашенко
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё