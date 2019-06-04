



"Печально. Должен сказать, что сама Беларусь, которая является и донором стабильности, и спонсором миротворческих усилий, остается под санкциями, пусть и минимальными", - сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на семинаре "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы" во вторник в Минске.





По словам министра, это тормозит восстановление доверия между Беларусью и Западом. "Ведь очевидно, что все позитивные сдвиги в наших отношениях произошли не благодаря санкциям, а вопреки им", - заметил он.





"И именно вследствие такого не вполне нормализованного характера наших отношений глава государства посчитал преждевременным принять приглашение на майские юбилейные торжества "Восточного партнерства" в Брюсселе", - цитирует министра Интерфакс





Напомним, десятилетие "Восточного партнерства" отмечалось 13 мая, а нашу страну на мероприятиях в Брюсселе представлял Макей.





Между тем, "не вполне нормализованный характер отношений" не мешает Беларуси претендовать на проведение очередного саммита "Восточного партнерства".



