Гордыня покоя не дает: Макей рассказал, почему Лукашенко не поехал в Брюссель
Сохраняющиеся санкции Евросоюза в отношении Беларуси стали причиной отказа Александра Лукашенко принять участие в юбилейных мероприятиях "Восточного партнерства".
"Печально. Должен сказать, что сама Беларусь, которая является и донором стабильности, и спонсором миротворческих усилий, остается под санкциями, пусть и минимальными", - сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на семинаре "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы" во вторник в Минске.
По словам министра, это тормозит восстановление доверия между Беларусью и Западом. "Ведь очевидно, что все позитивные сдвиги в наших отношениях произошли не благодаря санкциям, а вопреки им", - заметил он.
"И именно вследствие такого не вполне нормализованного характера наших отношений глава государства посчитал преждевременным принять приглашение на майские юбилейные торжества "Восточного партнерства" в Брюсселе", - цитирует министра Интерфакс
Напомним, десятилетие "Восточного партнерства" отмечалось 13 мая, а нашу страну на мероприятиях в Брюсселе представлял Макей.
Между тем, "не вполне нормализованный характер отношений" не мешает Беларуси претендовать на проведение очередного саммита "Восточного партнерства".
"В перспективе надеемся принять у себя очередной саммит "Восточного партнерства". Давно пора распространить практику проведения встреч на высшем уровне на страны-соседи ЕС", - сказал Владимир Макей.
Как отметил глава МИД, это нужно для того, "чтобы в этой части Европы "Восточное партнерство" перестало быть каким-то "потусторонним", непонятным, находящимся по ту сторону бывшего "железного занавеса" проектом, а то и настораживающим понятием".
"Минск мог бы стать для этого весьма комфортной площадкой как перекресток интеграционных проектов и транспортных путей, "островок стабильности" со свежим опытом проведения крупных международных форумов", - подчеркнул Макей.
Кроме того, министр сообщил, что осенью текущего года в Минске планируется провести официальное мероприятие высокого уровня по случаю 10-летия "Восточного партнерства".
"Белорусский партизан"
17:19 04/06/2019