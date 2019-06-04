Бывший пресс-секретарь Лукашенко назначен "смотрящим" за "Космос ТВ"
Первый заместитель министра информации Павел Легкий стал представителем государства в СООО «Космос ТВ». Такое решение принял Совмин.
Напомним, что Легкий в Мининформе в том числе курирует интернет-медиа. «Космос ТВ», помимо прочего, является интернет-провайдером.
Компания на 50% принадлежит одному из крупнейших российских телекоммуникационных холдингов «Акадо» («Комкор»). Главой компании является Сергей Назаров.
В целом с холдингом аффилировано большое число лиц. Среди участников общества есть Департамент имущества Москвы, АФК «Система» (связана с «Детским миром») и другие юрлица.
Источник: officelife.media
16:57 04/06/2019