



Напомним, что Легкий в Мининформе в том числе курирует интернет-медиа. «Космос ТВ», помимо прочего, является интернет-провайдером.





Компания на 50% принадлежит одному из крупнейших российских телекоммуникационных холдингов «Акадо» («Комкор»). Главой компании является Сергей Назаров.





В целом с холдингом аффилировано большое число лиц. Среди участников общества есть Департамент имущества Москвы, АФК «Система» (связана с «Детским миром») и другие юрлица.